T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2022/1387 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1387 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN Özellikleri :

Tapu Kaydı: İstanbul İli, Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi, 8436 Ada, 15 Parsel sayılı, 673,13 m2 arsa miktarlı 6 katlı karkas apartman ve arsası vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binada; 2. Kat, 22 nolu, Çatı Piyesli mesken nitelikli ve 8/100 arsa paylı bağımsız bölümün borçlu adına kayıtlı 1/1 (tam) hissesi.

Konumu: Pendik İlçesi, Dolayoba Mahallesi, 8436 ada 15 parselde güneyinden Burhaniye Sokağa, kuzeyinden Bereket Sokağa cepheli, diğer cephelerinde ise komşu parseller ile çevrilidir. Taşınmaz, 26 kapı numaralı bina dahilinde, 2. normal katta yer almaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde Sivas Suşehri Polat Deresi Kültür Merkezi, Rahmet Tepesi Parkı, Fatih Sultan Mehmet Cami yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Ana Taşınmaz Özellikleri (8436 Ada, 15 Parsel): Taşınmazın konumlu olduğu bina; 3 bodrum kat + zemin kat + 2 normal kattan oluşmaktadır. Binada 22 adet mesken nitelikli bağımsız bölüm bulunmaktadır. Betonarme tarzında 3B yapı sınıfındadır. 6 katlıdır. Dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyalıdır. Asansörlüdür. Binada kapalı otopark yer almaktadır. Isınma sistemi doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Bahçe peyzajı tamamlanmıştır. Bina giriş kapısı alüminyum çerçeveli çelik kapı olup camlıdır. Giriş holü zemini ve katlar arası merdiven basamakları mermerdir. Merdivenler alüminyum korkulukludur. Yakın çevresinde ibadethaneler, sağlık ve eğitim kurumları yer almaktadır. Tüm belediye hizmetlerinden yararlanılmakta olup, teknik altyapıları tamamlanmıştır. Elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri mevcuttur. Toplu taşıma imkanlarından yararlanılmaktadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (2. Normal kat, 22 nolu Mesken): Satışa konu bağımsız bölüm, bulunduğu binanın 2. normal katında yer alan 22 nolu mesken nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz çatı piyesli ve 2. Normal katta yer almaktadır. Daire giriş kapısı çelik kapı, ara kapılar panel kapı ve çerçeveler PVC doğrama olup, ısıcamlıdır. Dubleks olan dairenin üst katında 2 oda, salon, açık mutfak, duşakabinli ve alaturka WC ile lavabosu olan banyo bulunmaktadır. Banyo zemini ve duvarları seramik kaplıdır. Üst katta açık teras yer almakta, L şeklinde geniş barbekülü, zemini seramik olan bir teras mevcuttur. Alt katta 2 oda, açık balkonlu salon bulunmaktadır. Salon ve odalar zemini laminat parkedir. Mutfak zemini seramik olup, tezgah altı ve üstü dolaplarla donatılmıştır. Banyo zemini ve duvarları seramik kaplı, klozetli ve lavaboludur. Salon kartonpiyerlidir. Antre zemini laminat parke döşelidir. Alt katı ve çatı katını birbirine bağlayan merdiven, ahşap olup korkuluktur. Taşınmaz net 160 m2 brüt 185 m2 kullanım alanlı olarak tespit edilmiştir. 673,13 m2 yüzölçümü, 8/100 arsa payı.

Adresi: Velibaba Mahallesi, Burhaniye Sokak, Kardelen Apt., No: 26, Daire: 22 Pendik/İSTANBUL

İmar Durumu: Taşınmazın "1/1000 ölçekli, 05/12/2012 tarihli 1/1000 ölçekli Çınardere, Yayalar, Velibaba Ve Ertuğrulgazi Mahallelerinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı dahilinde;" Ayrık Nizam, H: 30,50 (10kat), Taks: 0,40 E: 1,50, Mania Planı kriterlerinin aşmamak kaydıyla, K2 rumuzlu "Konut Alanı" şeklinde yapılaşma şartlarına sahiptir.

Kıymeti : 3.400.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2023 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2023 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:50

17/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01833377