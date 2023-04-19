T.C.İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2022/1022 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1022 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ORTAL ÖZELLİKLERİ:

İstanbul İl, Maltepe İlçe, FINDIKLI Mahalle, KAYIŞDAĞI YANI Mevkii, 15723 Ada, 10 Parsel, Ana Taşınmaz Özellikleri: 26.01.2011 tarih ve 2-8 sayılı olduğu görülmüştür. Taşınmazın herhangi bir tadilat yapı ruhsatı bulunmamaktadır. 24.12.2010 Tarih, 2010/22916 sayılı ile onaylı kat irtifakına esas mimari projesi Maltepe Tapu Müdürlüğünden digital ortamda temin edilmiş olup, konum teyidi anılan mimari projeden yapılmıştır. Taşınmaza ait onaylı mimari projeden alan hesaplamaları ve kullanım hacimleri teyit edilmiştir.Taşınmazın yapı kullanma izin belgesi bulunmamaktadır. Satışa konu taşınmazın konumlu olduğu bina Yol altı 3 kat ve yol üstü 4 katlı, 17 bağımsız bölüm içermekte olup, 1784,00 m2 inşaat alanlı betonarme tarzında, 3/B yapı sınıfında olduğu ruhsat incelemelerine göre tespit edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre; 3.bodrum katında, sığınak, depo, 2.bodrum katında, 2 adet daire, 1.bodrum katında, 3 adet daire, zemin katında, bina giriş holü, 3 adet daire, 3.normal katında, her birinde ise 3 er adet daire olmak üzere 17 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Vaziyet planına göre ve mevcutta bina girişi, zemin katından, güney yönünden sağlanmaktadır. Dış cephesi yalıtımlı cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı demir doğrama çerçeveli ve camlıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Merdiven korkulukları alüminyum doğramadır.Asansör bulunmakta olup, yangın merdiveni ve otopark bulunmamaktadır. Binada ısınma sistemi, doğalgaz yakıtlı kombili sistemlidir.

İmar Planı : Maltepe İlçesi, Fındıklı Mahallesi, 15723 ada, 10 parsel sayılı taşınmaz, 1/1000 ölçekli, 15.02.2008 - 29.07.2008 - 13.09.2009 - 13.09.2013 - 16.02.2016 - 21.11.2018 - 24.11.2020 T.T.’li Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planında 3/A-4/3 yapılaşma şartlarında konut alanında kalmaktadır.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Maltepe İlçe, FINDIKLI Mahalle, KAYIŞDAĞI YANI Mevkii, 15723 Ada, 10 Parsel, 2. kat, 12Nolu Bağımsız Bölüm, Borçlunun taşınmazdaki 2/19 Hissesi satılacaktır. Bağımsız Bölüm Özellikleri: Taşınmaz daire nitelikli ve ana yapıda 1.katta yer almaktadır. Bina girişine göre sol ve ön tarafta olup, güney ve batı cephelidir. Mimari projesine göre net alanı 70,20 m2 (brüt 79,68 m2) olarak tespit edilmiştir. Mimari projesine; antre, salon, mutfak, 2 adet oda, banyo ve balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları panel, pencereleri PVC doğramadır. Salon, odalar ve antre zeminleri parke döşeli, duvarları boyadır. Mutfak duvarları boyalı, zemini seramik kaplamadır. Mutfak dolapları bulunmakta olup, tezgâhı granit malzemeden imal edilmiştir. Wc ve banyo zemini seramik, duvarları fayans kaplamadır. Banyoda yerden klozet, dolaplı lavabo ve tekneli duşakabin bulunmaktadır. Isıtma sistemi doğalgaz kombi ve panel radyatör sistemidir. Söz konusu taşınmaz kiracı tarafından kullanılmaktadır.

Adresi : Fındıklı Mahallesi, İpek Sokak, Emircan Apartmanı, No:75 D: 12 Maltepe / İSTANBUL

Yüzölçümü : 374,87 m2

Arsa Payı : 19/280

Kıymeti : 151.631,58 TL (Hisse Değeri,)

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu ve Dosyamız kayıtlarındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 10:20

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Maltepe İlçe, FINDIKLI Mahalle, KAYIŞDAĞI YANI Mevkii, 15723 Ada, 10 Parsel, 1. kat, 9 Nolu Bağımsız Bölüm, Borçlunun taşınmazdaki2/19 Hissesi satılacaktır. Bağımsız Bölüm Özellikleri: Taşınmaz daire nitelikli ve ana yapıda 1.katta yer almaktadır. Bina girişine göre sol ve ön tarafta olup, güney ve batı cephelidir. Mimari projesine göre net alanı 70,20 m2 (brüt 79,68 m2) olarak tespit edilmiştir. Mimari projesine; antre, salon, mutfak, 2 adet oda, banyo ve balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları panel, pencereleri PVC doğramadır. Salon, odalar ve antre zeminleri parke döşeli, duvarları boyadır. Mutfak duvarları boyalı, zemini seramik kaplamadır. Mutfak dolapları bulunmakta olup, tezgâhı granit malzemeden imal edilmiştir. Wc ve banyo zemini seramik, duvarları fayans kaplamadır. Banyoda yerden klozet, dolaplı lavabo ve tekneli duşakabin bulunmaktadır. Isıtma sistemi doğalgaz kombi ve panel radyatör sistemidir.

Adresi : Fındıklı Mahallesi, İpek Sokak, Emircan Apartmanı, No:75 D: 9 Maltepe / İSTANBUL

Yüzölçümü : 374,87 m2

Arsa Payı : 19/280

Kıymeti : 147.368,42 TL (Hisse Değeri,)

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu ve Dosyamız kayıtlarındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 10:36

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Maltepe İlçe, FINDIKLI Mahalle, KAYIŞDAĞI YANI Mevkii, 15723 Ada, 10 Parsel, Zemin kat, 7 Nolu Bağımsız Bölüm, Borçlunun taşınmazdaki 1/9 Hissesi satılacaktır. Bağımsız Bölüm Özellikleri: Taşınmaz daire nitelikli ve ana yapıda zemin katta yer almaktadır. Bina girişine göre arka tarafta olup, kuzey, doğu ve batı cephelidir. Mimari projesine göre net alanı 70,25 m2 (brüt 79,74 m2) olarak tespit edilmiştir. Mimari projesine; antre, salon, mutfak, 2 adet oda, banyo ve balkon bölümlerinden oluşmaktadır.Giriş kapısı çelik, iç kapıları panel, pencereleri PVC doğramadır. Salon, odalar ve antre zeminleri parke döşeli, duvarları boyadır. Mutfak duvarları boyalı, zemini seramik kaplamadır. Mutfak dolapları bulunmakta olup, tezgâhı granit malzemeden imal edilmiştir. Wc ve banyo zemini seramik, duvarları fayans kaplamadır. Banyoda yerden klozet, dolaplı lavabo ve tekneli duşakabin bulunmaktadır. Isıtma sistemi doğalgaz kombi ve panel radyatör sistemidir. Söz konusu taşınmaz kiracı tarafından kullanılmaktadır.

Adresi : Fındıklı Mahallesi, İpek Sokak, Emircan Apartmanı, No:75 D: 7 Maltepe / İSTANBUL

Yüzölçümü : 374,87 m2

Arsa Payı : 18/280

Kıymeti : 138.888,89 TL (Hisse Değeri,)

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu ve Dosyamız kayıtlarındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 10:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 10:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 10:01

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Maltepe İlçe, FINDIKLI Mahalle, KAYIŞDAĞI YANI Mevkii, 15723 Ada, 10 Parsel, 1. bodrum kat, 4 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm, Borçlunun taşınmazdaki 1/8 Hissesi satılacaktır. Bağımsız Bölüm Özellikleri: Taşınmaz daire nitelikli ve ana yapıda 1.bodrum katta yer almaktadır. Bina girişine göre arka tarafta olup, kuzey, doğu ve batı cephelidir. Mimari projesine göre net alanı 70,25 m2 (brüt 79,74 m2) olarak tespit edilmiştir. Mimari projesine; antre, salon, mutfak, 2 adet oda, banyo ve balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları panel, pencereleri PVC doğramadır. Salon, odalar ve antre zeminleri parke döşeli, duvarları boyadır. Mutfak duvarları boyalı, zemini seramik kaplamadır. Mutfak dolapları bulunmakta olup, tezgâhı granit malzemeden imal edilmiştir. Wc ve banyo zemini seramik, duvarları fayans kaplamadır.Banyoda yerden klozet, dolaplı lavabo ve tekneli duşakabin bulunmaktadır. Isıtma sistemi doğalgaz kombi ve panel radyatör sistemidir. Söz konusu taşınmaz kiracı tarafından kullanılmaktadır.

Adresi : Fındıklı Mahallesi, İpek Sokak, Emircan Apartmanı, No:75 D: 4 Maltepe / İSTANBUL

Yüzölçümü : 374,87 m2

Arsa Payı : 8/280

Kıymeti : 137.500,00 TL (Hisse Değeri,)

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu ve Dosyamız kayıtlarındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 10:15

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 10:15

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Maltepe İlçe, FINDIKLI Mahalle, KAYIŞDAĞI YANI Mevkii, 15723 Ada, 10 Parsel, Zemin kat, 6 Nolu Bağımsız Bölüm, Borçlunun taşınmazdaki 1/10 Hissesi satılacaktır.Bağımsız Bölüm Özellikleri: Taşınmaz daire nitelikli ve ana yapıda zemin katta yer almaktadır. Bina girişine göre sol ve ön tarafta olup, güney ve batı cephelidir. Mimari projesine göre net alanı 54,70 m2 (brüt 62,08 m2) olarak tespit edilmiştir. Mimari projesine; antre, salon+mutfak nişi, 2 adet oda, banyo bölümlerinden oluşmaktadır.Giriş kapısı çelik, iç kapıları panel, pencereleri PVC doğramadır.Salon, odalar ve antre zeminleri parke döşeli, duvarları boyadır. Mutfak duvarları boyalı, zemini seramik kaplamadır. Mutfak dolapları bulunmakta olup, tezgâhı granit malzemeden imal edilmiştir. Wc ve banyo zemini seramik, duvarları fayans kaplamadır. Banyoda yerden klozet, dolaplı lavabo ve tekneli duşakabin bulunmaktadır. Isıtma sistemi doğalgaz kombi ve panel radyatör sistemidir. Söz konusu taşınmaz kiracı tarafından kullanılmaktadır.

Adresi : Fındıklı Mahallesi, İpek Sokak, Emircan Apartmanı, No:75 D: 6 Maltepe / İSTANBUL

Yüzölçümü : 374,87 m2

Arsa Payı : 10/280

Kıymeti : 110.000,00 TL (Hisse Değeri,)

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu ve Dosyamız kayıtlarındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 10:25

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Maltepe İlçe, FINDIKLI Mahalle, KAYIŞDAĞI YANI Mevkii, 15723 Ada, 10 Parsel, Zemin kat, 8 Nolu Bağımsız Bölüm, Borçlunun taşınmazdaki 1/10 Hissesi satılacaktır. Bağımsız Bölüm Özellikleri: Taşınmaz daire nitelikli ve ana yapıda zemin katta yer almaktadır. Bina girişine göre sağ ve ön tarafta olup, güney ve batı cephelidir. Mimari projesine göre net alanı 54,30 m2 (brüt 61,63 m2) olarak tespit edilmiştir.Mimari projesine; antre, salon, mutfak, 2 adet oda, banyo bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları panel, pencereleri PVC doğramadır. Salon, odalar ve antre zeminleri parke döşeli, duvarları boyadır. Mutfak duvarları boyalı, zemini seramik kaplamadır. Mutfak dolapları bulunmakta olup, tezgâhı granit malzemeden imal edilmiştir. Wc ve banyo zemini seramik, duvarları fayans kaplamadır. Banyoda yerden klozet, dolaplı lavabo ve tekneli duşakabin bulunmaktadır. Isıtma sistemi doğalgaz kombi ve panel radyatör sistemidir. Söz konusu taşınmaz kiracı tarafından kullanılmaktadır.

Adresi : Fındıklı Mahallesi, İpek Sokak, Emircan Apartmanı, No:75 D: 8 Maltepe / İSTANBUL

Yüzölçümü : 374,87 m2

Arsa Payı : 10/280

Kıymeti : 110.000,00 TL (Hisse Değeri,)

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu ve Dosyamız kayıtlarındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 10:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 10:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 10:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 10:37

17/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01815851