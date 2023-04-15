T.C.İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2022/250 TLMT.

TAŞINMAZIN İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/250 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

SATIŞA KONU 4 ADET TAŞINMAZIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Beyanlar Hanesi;Beyan: ...KM çevrilmiştir.26.12.2017 Tarih 37231 Yevmiye

Beyan: Yönetim Planı Değişikliği: 08/12/2017 - 28.12.2017 Tarih 37614 Yevmiye

Beyan: Diğer (Konusu: Dosyasında Değişiklikt Projesi vardır. )

28.07-2017 Tarih 22341 Yevmiye

Beyan:6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır.07.03.2014Tarih 7529 Yevmiye

Beyan:6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır.31.01.2014Tarih 3278 Yevmiye

Beyan:6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır.19.11.2013Tarih 33082 Yevmiye

Beyan:6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır.08.11.2013Tarih 32105 Yevmiye

Beyan: Beyanlar hanesinde İstanbul Anadolu 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/429 esas (Eski Ümraniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi )sayılı dosyasından konulan 15/04/2022 tarih 18012 yevmiye noluBeyan (AT)tescile yönelik kesinleşmiş mahkeme kararı vardır.Konu : Tescile yönelik konuyu tanımlayınız ..Başlama Tarihi: 15/04/2022 şerhi olupbu şerh satışa engel olmayan yola ilişkin konulanşerh olup,satışve tescil işlemlerişerh ile beraber yapılacaktır.

Konumu: İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 15293 parselin Kuzeyinde Alemdağ Caddesi Güneyinde Cüda Gazi Gülbağa Sokak, Doğusunda Dudulu Kavşağı ,diğer cephesi ise komşu parsel ile çevrilidir. Taşınmazların yakın çevresinde Dudullu Metro Durağı, Dudullu Lisesi, İnanç Türker Ortaokulu, Kardeş Şehir Gazze Ceballiye Parkı, Yukarı Dudullu Mezarlığı yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Ana Taşınmaz Özellikleri

(İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 15293 parsel)

Yapı ruhsatı: Yeni Yapı Ruhsatı 18.06.2015 tarih ve 15/9460 sayılı olduğu tespit edilmiştir.

Yapı ruhsatı: Yenileme Yapı Ruhsatı 23/10/2017tarih ve 17/2344 sayılı olduğu tespit edilmiştir.

Mimari proje:15.06.2015 tarih 2015/9460 sayı ile onaylı kat mükiyetine esas mimari projesi Ümraniye Tapu Müdürlüğünden dijital ortamda temin edilmiş olup, konum teyidi,alan hesaplamaları ve kullanım hacimleri anılan mimari projeden yapılmıştır.

Yapı kullanma izin belgesi: 07.12.2017 Tarih 17126315 Nolu olduğu tespit edilmiştir.( ;147 b.b. 15.782,11 m² alan ve Yaks 3 , Yküks 4 Tks 7 , 4 AYapı grubu için düzenlenmişYapı Kullanma İzin Belgesi).

Onaylı mimari projesine göre; 3. Bodrum kat ve 2. Bodrum katta binaya ait ortak alanlarve otopark alanlar,1. Bodrum katta : 26 Adet Dükkan , Zemin katta Bina girişi ve 35 adet dükkan, 1. Normal katta Bina girişi ve 39 adet dükkan,2. Normal katta 22 adet dükkan ve 3. Normal katta 24 adet dükkan bulunmaktadır .Vaziyet planına göre ve mevcutta bina girişi, zemin ve 1. Normal katından, Batı Yönünden sağlanmaktadır. Bahçe düzenlemesi tamamlanmıştır. Dış cephesi cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı demir çerçeveli ve camlıdır.Giriş holü zemini Mermer, duvarları boyalıdır.Merdivenlermermer kaplıdır. Asansör bulunmaktadır.Binada ısınma sistemi İklimlendirmeli Merkezi sitem ilesağlanmaktadır.

1- 82nolu dükkan vasıflı taşınmazın özellikleri: Satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 15293 parsel sayılı, 3622,52 m² arsa miktarlı "7 katlı betonarme bina ve arsası " vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binada kain 2. Normal kat 82 nolu, "Mağaza " vasıflı 6501/362252 arsa paylı bağımsız bölümünün 1/1 hissesiM***** H**** Y**** : C**** Oğlu adına, 30.06.2016 tarih ve 20537 yevmiye ile Kat İrtifakı Tesisi işlemi yoluyla tescil edilmiştir.

Taşınmazın açık posta adresi: Yukarı Dudullu Mah. AlemdağCd. No: 816 / 82 Ümraniye /İstanbul

Bağımsız Bölüm Özellikleri (2. NormalKat, 82 nolu Dükkan )

Taşınmaz Mağaza nitelikli ve 2. Normal katta yer almaktadır. Bina içinde olup, Güney , cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 48,14 m², brüt 53 m² olarak tespit edilmiştir. Projesinde; (1Oda, ) bölümlerinden oluşmaktadır. Bağımsız bölümünde yapılan incelemede pencere doğramalarının Alüminyum Doğrama ve Dükkan giriş kapısının Alüminyum doğrama Cam kapı olduğu görülmüştür.

AVM içine cephelidir.

İmar Durumu: Şartname ilan ve dosyasındadır

Kıymeti: 1.220.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Alacaklı şirket lehine ipotekicrai hacizler ve Tedaş lehine 0,01 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır başlama tarihi 24/11/2016 Süre:99 şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 11:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2023 - 11:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 11:10

2-83 nolu dükan vasıflı taşınmazın özellikleri :Satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 15293 parsel sayılı, 3622,52 m² arsa miktarlı "7 katlı betonarme bina ve arsası " vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binada kain 2. Normal kat 83 nolu, "Mağaza " vasıflı 6044/362252 arsa paylı bağımsız bölümünün 1/1 hissesiM**** H**** Y***** : C**** Oğlu adına, 30.06.2016 tarih ve 20537 yevmiye ile Kat İrtifakı Tesisi işlemi yoluyla tescil edilmiştir.

Taşınmazın açık posta adresi: Yukarı Dudullu Mah. Alemdağ cd. No: 816 / 83 Ümraniye / İstanbul

Bağımsız Bölüm Özellikleri (2. NormalKat, 83 nolu Dükkan )Taşınmaz Mağaza nitelikli ve 2. Normal katta yer almaktadır. Bina içinde olup, Güney, cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 46,04 m², brüt 49 m² olarak tespit edilmiştir. Projesinde; (1Oda, ) bölümlerinden oluşmaktadır. Bağımsız bölümünde yapılan incelemede pencere doğramalarının Alüminyum Doğrama ve Dükkan giriş kapısının Alüminyum doğrama Cam kapı olduğu görülmüştür. AVM içine cephelidir.

İmar Durumu: Şartname ilan ve dosyasında

Kıymeti : 1.130.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Alacaklı şirket lehine ipotekicrai hacizler ve Tedaş lehine 0,01 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır başlama tarihi 24/11/2016 Süre:99 şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 11:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 11:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2023 - 11:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 11:30

3-6 nolu dükkan vasıflı taşınmazın özellikleri

Satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 15293 parsel sayılı, 3622,52 m² arsa miktarlı "7 katlı betonarme bina ve arsası " vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binada kain 1. Bodrum kat 6 nolu, "Mağaza " vasıflı 5132/362252 arsa paylı bağımsız bölümünün 1/1 hissesiM***** H**** Y**** : C**** Oğlu adına, 30.06.2016 tarih ve 20537 yevmiye ile Kat İrtifakı Tesisi işlemi yoluyla tescil edilmiştir.

Taşınmazın açık posta adresi: Yukarı Dudullu Mah. Alemdağ cd. no: 816 / 6 Ümraniye/ İstanbul

Bağımsız Bölüm Özellikleri (1. BodrumKat, 6 nolu Dükkan )

Taşınmaz Mağaza nitelikli ve 1. Bodrum katta yer almaktadır. Bina içinde olup, Kuzey , cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 38,76 m², brüt 42 m² olarak tespit edilmiştir. Projesinde; (1Oda, ) bölümlerinden oluşmaktadır. Bağımsız bölümünde yapılan incelemede pencere doğramalarının Alüminyum Doğrama ve Dükkan giriş kapısının Alüminyum doğrama Cam kapı olduğu görülmüştür.

AVM içine cephelidir.

İmar Durumu: Şartname ilan ve dosyasındadır.

Kıymeti: 630.000,00 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler: Alacaklı şirket lehine ipotekicrai hacizler ve Tedaş lehine 0,01 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır başlama tarihi 24/11/2016 Süre:99 şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 11:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2023 - 11:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 11:50

4- 7 nolu dükkan vasıflı taşınmazın özellikleri:

Satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mahallesi, 15293 parsel sayılı, 3622,52 m² arsa miktarlı "7 KATLI BETONARME BİNA VE ARSASI " vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan binada kain 1. Bodrum kat 7 nolu, "Mağaza " vasıflı 5129/362252 arsa paylı bağımsız bölümünün 1/1 hissesiM***** H****Y**** : C****+ Oğlu adına, 30.06.2016 tarih ve 20537 yevmiye ile Kat İrtifakı Tesisi işlemi yoluyla tescil edilmiştir.

Taşınmazın açık posta adresi: Yukarı DudulluMah. AlemdağCd. No: 816 / 7 Ümraniye/ İstanbul

Bağımsız Bölüm Özellikleri (1. BodrumKat, 7 nolu Dükkan )

Taşınmaz Mağaza nitelikli ve 1. Bodrum katta yer almaktadır.Bina içinde olup, Kuzey , cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 36,56 m², brüt 41 m² olarak tespit edilmiştir. Projesinde; (1Oda, ) bölümlerinden oluşmaktadır. Bağımsız bölümünde yapılan incelemede pencere doğramalarının Alüminyum Doğrama ve Dükkan giriş kapısının Alüminyum doğrama Cam kapı olduğu görülmüştür.AVM içine cephelidir.

İmar Durumu:Şartname ilan ve dosyasındadır

Kıymeti: 615.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Alacaklı şirket lehine ipotekicrai hacizler ve Tedaş lehine 0,01 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır başlama tarihi 24/11/2016 Süre:99 şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 12:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/08/2023 - 12:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 12:10

11/04/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01813438