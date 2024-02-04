T.C.İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ

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İSTANBUL ANADOLU 5. İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN

Dosya No :2022/340 Esas

MÜŞTEKİ :KOLSUZLAR KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SANIK :MURMAN KIKABIDZE (Gürcistan Vatandaşı) 18/11/1990 doğumlu, 18AA***99 Pasaport nolu

Müşteki Kolsuzlar Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Sanık Murman Kıkabıdze aleyhine açılan Karşılıksız Çek Düzenleme suçundan Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında sanığın savunmasının alınmasına yönelik şikayet dilekçesinde bildirilen adrese Tebligat Kanununun hükümleri uyarınca duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebligatın bila dönmesi ve sanığın Türk Vatandaşı olmaması ve mernis adresinin de bulunmaması, mahkememizce çıkarılan yakalama emrinin infaz edilememesi ve sanığa tebliği imkansızlığı nedeniyle duruşma gününün ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

Duruşmanın bırakıldığı 22/02/2024 günü saat 10:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız aksi takdirde İcra İflas Kanununun 349. Maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, şikayet dilekçesi ve duruşma gününün Murman Kıkabıdze'ye tebliğ yerine geçerli olmak üzere;

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince duruşma gün ve saatinin RESMİ GAZETEDE ve GENEL HABER İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Duruşma gün ve saatinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05/01/2024

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Basın No: ILN01977821