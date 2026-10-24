T.C.İSTANBUL ANADOLU 38. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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T.C.İSTANBUL ANADOLU 38. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO :2025/289
DAVALI :FEYZA NUR SİVRİ 27******798 T.C.
Mahkememizin 16/09/2026 tarihli celsesinde davalı Feyza Nur Sivri'ye ön inceleme duruşma günü tebliğ edilemediğinden ön inceleme duruşmasının 1 defaya mahsus ertelenmesine, davalılarca davaya cevap verilmediğinden HMK 139/1-ç gereği süre verilmesine yer olmadığına karar verildiği, ön inceleme duruşmasının 23/12/2026 günü saat 12:10'da yapılacağı ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02576753