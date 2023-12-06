T.C.İSTANBUL ANADOLU 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
2023-12-06 00:01:00 -
T.C.İSTANBUL ANADOLU 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.37790795-2015/626-Ceza Dava Dosyası
İLAN
Ghadır ve Khovshıd oğlu.1992 İran doğumlu MOHAMMADPİSHEH DOOST PALKOO hakkında mahkememizce verilen 1/12/2023 tarih ve 2015/626 esas 2023/681 sayılı karar ile düşme kararı verildiği anlaşılmıştır.
Sanığın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere 7201 sayılı tebligat kanununun 31/1 maddesi gereğince 7 gün içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf kanun yolu açık olmak ve bu yola başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceği hususu ilan olunur. 04/12/2023
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Basın No: ILN01945100