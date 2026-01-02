T.C.İSTANBUL ANADOLU 23. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No :2021/607

Karar No:2022/1250

İLAN

Mahkememizin 2021/607 Esas sayılı dava dosyasında muris Mehmet Nuri METE tarafından Kartal14. Noterliğinin 04/11/2016 tarih ve 32816 yevmiye numarası ile düzenleme vasiyetnamesi mahkemece okunmuş, yapılan yargılama sonucunda;

"KARAR

1-İstanbul İli, Fatih İlçesi, Hocagıyaseddin Mahallesi/Köyü, 81 cilt, 155hanede nüfusa kayıtlı, Ali ve mevhibe oğlu , 1951 İstanbul doğumlu, 29152905698 TC kimlik numaralı müteveffa Mehmet Nuri METE'ninKartal14. Noterliğinin 04/11/2016 tarih ve 32816 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

2-Esasın bu nedenle kapatılmasına,

3-Davanın mahiyeti itibari ile harç alınmasına yer olmadığına,

Dair, HMK 341 ve devamı maddeleri gereği ilamın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine usule uygun dilekçe verilmek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelenmesi için istinaf yasa yoluna başvuru hakkı kabil olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 20/12/2022 "Yargılama aşamasında kendisine karar tebliği yapılamayan mirasçı Taner METE (61033260304) 'ye ilanen tebliği ile HMK 341 ve devamı maddeleri gereği ilamın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından incelenmesi için istinaf yasa yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ ihtar olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02374514