T.C.İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
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T.C.İSTANBUL ANADOLU 2. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2026/9090 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9090 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.350.000,00
|1
|Taşıt
|16VP610 Plakalı , 2006 Model , MERCEDES-BENZ Marka , ACTROS 1861 LS Tipli , WDB9340321L057304 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor Hacmi 11943cm3 , Rengi Siyah , Aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, tespit edilmiştir. Aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu, tespit edilmiştir. Aracın kupa kısmı kaldıramadığı için motor bölümü görünememiştir. Bilirkişiaraç fiyatı motor eksiksiz ve sağlam olarak düşünülerek verilmiştir. Aracın kapılarının açıldığı, araç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında çiziklerin, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin, yıpranmaların olduğu tespit edildi.
Araç Tramer Hasar Kayıt Bilgisi ; Araç kayıtlara göre 11 Adet kazaya karışmış olup ayrıntısı bilirkişi raporundadır. Yediemin beyanına göre araç anahtar ve ruhsatı yoktur
Satışa çıkarılan mal - Vip yediemin otaparkı - Dedepaşa Cad. Aşina Sok. No:16-17 Kurtköy Pendik İstanbul adresindedir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2026 - 10:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 10:21
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 10:21
30/06/2026
(İİK m.114/4)
#ilangovtr
Basın No: ILN02506729