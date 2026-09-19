T.C.İstanbul Anadolu 18. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2023/679 Esas

15.09.2026

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İSTANBUL ANADOLU 18. AİLE MAHKEMESİN'DEN

Davacı OSMAN ÇİÇEK ile Davalılar FAIK RÜSTEMOV, GÜLMIRA RÜSTEMOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Ana Baba Rızası Arama davası nedeniyle;

Davalı Faik RÜSTEMOVA'nın bilinen adresine birden fazla tebligat çıkartılmasına rağmen kendisine ulaşılamadığı anlaşılmış olmakla, tebligat yerine geçmek üzere dava dilekçesi ve duruşma gününün gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Davacı dava dilekçesinde özetle; Müvekkilinin davalı Gülmira Rüstemova'nın ilk evliliğinden doğan çocuğu Hülya'yı evlat edinmek istediğini bu nedenle ana baba rızası aranmamasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Faik RÜSTEMOVA; ŞERH:1-HMK.122 md. uyarınca işbu davetiyenin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya karşı cevap verebileceğiniz, 2-HMK'nun 121.ve 129/2 Md. gereğince davaya ilişkin delil olarak göstereceğiniz belgeleri dilekçenize ekleyerek ibraz etmeniz ve başka yerlerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz gerektiği hususu ile 06/10/2026 günü saat: 11.10'da yapılacak tahkikat duruşma gün ve saatinde duruşmaya katılmadığınız veya katılıp da davayı takip etmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02551317