T.C.İSTANBUL ANADOLU 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.84511895-2022/719-Ceza Dava Dosyası 26.01.2024

İLAN METNİ

Hasan ve Emine oğlu, 22/05/1983 Beyoğlu doğumlu, Bolu, Dörtdivan, Kadılar mah/köy nüfusunda kayıtlı, İzzet Baysal Mah Mahmut Seyfettin Sokak Ensar Siteleri B Blok D 7 Merkez/ BOLU adresinde ikamet eden sanık TAYFUN YILMAZ hakkında mahkememizin 03/11/2023 tarih 2022/719 Esas, 2023/823 karar sayılı ilamı ile;

Sanığın 31/12/2017 - , 31/12/2016 tarihlerinde 213 sayılı yasanın 359/b maddesi kapsamında işlediği sabit olan Sahte Fatura Düzenlemek suçundan 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA hükmolunduğu,

Sanığın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31/1 madde ve fıkrası hükmü gereğince, 7 gün içerisinde İstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere ve bu yola başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşerek infaz edileceği hususu İLAN olunur. 08/07/2020

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Basın No: ILN01974796