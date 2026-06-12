T.C.İSTANBUL ANADOLU 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLU 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
KARAR NO :2022026/225
SANIK : AHMET KAPLAN: Mehmet Gül ve Songül oğlu, 01/05/1998 Muş doğumlu, Muş, Merkez, Alagün mah/köy nüfusunda kayıtlı olup Alagün KöyüMUŞ adresinde oturur. TC Kimlik No:26786352560
SUÇ : Dolandırıcılık
SUÇ TARİHİ / SAATİ : 26/05/2022
KARAR TARİHİ :05.05.2026
KARAR ÖZETİ : Sanığın üzerine atılı Dolandırıcılık suçu sübuta ermekle eylemine uyan TCK'nun158/1- f- son maddesi gereğince neticeden 2 YIL HAPİS VE 12.000.TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verildiği mahkememiz kararı sanık Ahmet KAPLAN'a tebliğ edilememiş olup ;
7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal yerel bir gazetede ve yerel İnternet sitesinde ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren iki (2) hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02486082