T.C.İSTANBUL ANADOLU 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

10.06.2026

ESAS NO :2024/747

KARAR NO :2022026/225

SANIK : AHMET KAPLAN: Mehmet Gül ve Songül oğlu, 01/05/1998 Muş doğumlu, Muş, Merkez, Alagün mah/köy nüfusunda kayıtlı olup Alagün KöyüMUŞ adresinde oturur. TC Kimlik No:26786352560

SUÇ : Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 26/05/2022

KARAR TARİHİ :05.05.2026

KARAR ÖZETİ : Sanığın üzerine atılı Dolandırıcılık suçu sübuta ermekle eylemine uyan TCK'nun158/1- f- son maddesi gereğince neticeden 2 YIL HAPİS VE 12.000.TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verildiği mahkememiz kararı sanık Ahmet KAPLAN'a tebliğ edilememiş olup ;

7201 sayılı Tebligat Kanunun ilgili hükümleri dairesinde Türkiye'de yayınlanan ulusal yerel bir gazetede ve yerel İnternet sitesinde ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına, bu tarihten itibaren iki (2) hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02486082