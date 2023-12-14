T.C.İSTANBUL ANADOLU 12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.97405634-2022/630-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 21/02/2023 tarih ve 2022//630 Esas 2023/131 Karar sayılı kararı ile sanık Ekrem BÖLCE (TC Kimlik No:53599239566. Erol ve Gülsen oğlu, 18/12/1989 Eminönü doğumlu, Kırklareli, Lüleburgaz, Celaliye mah/köy nüfusunda kayıtlı. Bildirdiği Adres: Demirkapı Mah. Mimoza Sk. No:17 D:1 Bağcılar/ İstanbul) hakkında "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 820,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanığa tebligat yapılamadığı, tüm aramalara rağmen açık adresinin tespit edilemediği ve gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilemediği anlaşıldığından, Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince tirajı Türkiye geneli 50.000 altı olan gazetelerin birinde, bir internet haber sitesinde ve Basın İlan Kurumu ilan portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile yada zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurulabileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.12/12/2023

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Basın No: ILN01950460