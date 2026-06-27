T.C.İSTANBUL ANADOLU 11. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2021/375 Esas

04/06/2026

Davalı : AHMET CEMİL DÜZENLİ

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan K.M.K. (Arsa Paylarının Düzeltilmesi) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporu tebliğ çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce bilirkişiye tevdii edilerek, alınan 21/08/2023 tarihli bilirkişi raporunda;

"Sonuç: Tafsilatı yukarıda açıklandığı üzere;

1. Davaya konu olan binanın İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Bostancı Mahallesi, Mor Salkım Sokağı, No:19 kapı numarasında ve tapunun 901 ada, 31 parsel sayılı arsası üzerindeki yapıda mevcut bağımsız bölümler olduğu anlaşılmıştır.

2. Dosya münderecatında yapının kentsel dönüşüm kapsamında eski bina olup yenileneceği konusunda iddialar olmakla birlikte, İlgili Kadıköy Belediyesinden alınmış riskli yapı olduğuna dair herhangi bir belge bulunmamaktadır.

3. Arsa paylarının düzeltilmesi bağlamında hazırlanacak olan bilirkişi raporunun eski Mülkiyete müdahale olacağı babında binaya ait tasdiki mimari proje suretinin sunulmasının kaçınılmaz addedilmiştir.

4. Dosya münderecatında tasdikli herhangi bir mimari proje sureti olmadığı için klasik olarak bağımsız bölümlerin alanları, yönleri, cepheleri, katları ve manzaraları gibi pek çok kriterin nazara alınması cihetine itibar edilememiş ve bu yolla olması gereken yeni arsa payları hesaplanamamıştır.

5. Binaya ait tasdikli mimari proje çıktısının CD ortamında değil ozalit olarak dosyasına sunulması halinde bağımsız bölümlerin Yargıtay içtihatlarında da atıfta bulunulan kriterleri mukayeseli bir biçimde irdelenebilecek, gerekli puanlamalar yapıldıktan sonra yeni arsa payları hesaplanabilecektir.

6. Keşif esnasında alınan fotoğraflar rapor ekine ilave edilmişlerdir. " şeklindeki bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02497516