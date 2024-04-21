T.C.İSTANBUL 8. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/722 Esas

DAVALILAR : 1- DİDEM KÜÇÜKYILMAZ - 28912950770

2- İLKAY MEHMET KÜÇÜKYILMAZ - 28915950616

Davacı tarafından aleyhinize açılan 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktöring Ve Finansman Şirketleri Kanunundan Kaynaklanan (İtirazın İptali) davasının yapılan yargılamasında; alınan 16/02/20254 tarihli bilirkişi raporunun sonuç kısmında; "Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde davalı kefiller yönünden kök rapordaki tespit ve hesaplamalarda her hangi bir eksiklik ve hatalı işlem olmadığını ve kök rapordaki tespit ve hesaplamalar sonucu davalı kefillerin davacı bankaya karşı nakdi ve gayri nakdi sorumluluklarına ilişkin görüş ve kanaatimi tekraren mahkemeniz takdirlerinde olduğu mütalaa edilmiştir. ancak; tamamen mahkemeniz takdirlerinde olmak üzere, davacı bankanın, davalı kefillerin, asıl borçlu şirketin 02.01.2021 tarihinde temerrüde düştüğü yönündeki beyanlarının mahkemenizce de benimsenmesi halinde; asıl borçlu şirket yönünden yapılan tespit ve hesaplamalara itibar edilerek tüm davalı borçlulardan talep edilebilecek banka alacağı için, asıl borçlu şirket yönünden yapılan ve takip 19.02.2021 tarihi itibariyle talep edilebilecek nakdi ve gayri nakdi banka alacakları olarak hesaplanan ve kök raporda da yer alan ve aşağıda tekraren yer verildiği üzere: “takip tarihi itibariyle talebe uygun olarak 206.587,46TL asıl alacak, 12.891,06TL işlemiş faiz, 644,55TL BSMV olmak üzere İşbu kredilerden kaynaklı nakit alacak toplam 2.502,12TL ihtarname masrafı dahil 222.625,19TL olarak hesaplanmıştır., Ancak; davacı banka tarafımızdan daha az tutarda olmak üzere 206.587,46 TL asıl alacak, 9.535,85 TL işlemiş faiz, 476,79 TL BSMV ve 2.502,12 TL ihtarname masrafı dahil toplamda 219.102,22 TL alacak talebinde bulunduğu ve işbu talebin taleple bağlık gereğince yerinde olduğu değerlendirilmiştir.” şeklindeki tespit ve değerlendirmeye itibar edilerek davalı/müteselsil kefillerin de işbu tutarlarda davacı bankaya karşı sorumlu olacağının kabulü gerekeceği mahkemeniz takdirlerindedir. Tarafların diğer taleplerinin sayın mahkemeniz takdirleri içinde kaldığı sonuç ve kanaatine varılmıştır." şeklinde rapor sunulmuştur.

Mahkememizce bilirkişi raporunun tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince İLAN tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02020203