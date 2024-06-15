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Resmi İlanlar T.C.İSTANBUL 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C.İSTANBUL 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-06-15 00:01:00 -

T.C.İSTANBUL 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2023/425

Karar No : 2024/106

İ L A N

     Nitelikli Hırsızlık suçundan Mahkememizin 29/02/2024 tarihli ilamı ile 142/2-b, 53/1 maddesi gereğince 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılan Mohamad ve Zahra oğlu, 1989 doğumlu, HAMZA MICHTI aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

     7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiştir. İLAN OLUNUR. 12.06.2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02049506