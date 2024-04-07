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Resmi İlanlar T.C.İSTANBUL 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C.İSTANBUL 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-04-07 00:00:00 -

T.C.İSTANBUL 43. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2023/519

Karar No: 2024/28

05.04.2024

İ L A N

Sesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret suçundan Mahkememizin 18/01/2024 tarihli ilamı ile CMK'nun 231/5 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl Denetim Süresine Tabi Tutulması Cezası ile cezalandırılan Salih ve Hanife oğlu, 01/07/1970 doğumlu, MUHAMMET AKGÖZ'ün aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.

#ilangovtr

Basın No: ILN02016373