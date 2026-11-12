T.C.İSTANBUL 3. ÇOCUK MAHKEMESİ

İ L A N

Mahkememizin 2026/135 Esas sayılı dosyasında hırsızlık suçundan ASÇ Diyar Durmazer hakkında verilen 3 yıl, ASÇ Şirin Elgörmüş hakkında verilen 4 yıl hapis cezaları ve bu cezalara karşı sunulan istinaf dilekçeleri, Surrya ve Begum oğlu, 1948 PAKİSTAN doğumlu Müşteki JAVED ASHRAF KHATTAK'a tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiştir.

1-Hüküm özetinin Türkiye Geneli Tirajı elli binin üstündebir gazete ve bir internet haber sitesi ile Basın İlan Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, müşteki açısından hükme karşı tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İSTİNAF yolunun açık olduğu İLAN OLUNUR. 10/11/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02591794