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Resmi İlanlar T.C.İSTANBUL 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C.İSTANBUL 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-04-20 00:00:00 -

T.C.İSTANBUL 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/42 Esas - 2023/82 Karar sayılı ve 27/03/2023 tarihli ilamı ile; 55*******58 T.C.Kimlik numaralı, Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Eyyübiye Mahallesi, Cilt No:7, Aile Sıra No:3, Sıra No: 121'de kayıtlı, Müslüm ve Sevim kızı, 12/07/1994 doğumlu olan Anzılha Beyazkuş'un "ANZILHA" olan isminin "AZRA" olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. İlan olunur.
 
#ilangovtr
 
Basın No: ILN01816766