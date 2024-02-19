T.C.GÖLCÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No :2022/399

14/02/2024

İ L A N

Davacılar , HAYRETTİN SEZEK, NESLİHAN KABADAYI, OKAN SEZEK, PELİN SEZEK KILIÇCIOĞLU ile Davalılar , AHMET GÜN, AYKUT GÜN, AYSEL GÜNGÖR, AYSUN ÖZMEÇ, BETÜL KÜÇÜKAYDIN, BÜLENT ECEVİT KARA, DENİZ AKÖZGÜR, DİLEK TOKSÖZ, DOLUNAY KUMLA, GÜZİN DEDE, HATİCE TOKSÖZ, HÜSEYİN YILMAZ, KEZBAN TOKSÖZ, MURAT TOKSÖZ, MUSTAFA GÜN, NAMİYE ÇEVİK, NECDET DUMAN, NESRİN KILIÇ, ONUR TOKSÖZ, SİNEM OLGUN, ÜMİT İSLİMYE, VOLKAN DUMAN, YAĞIZ GÜN, YASEMİN ÇEVİK arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkememizce yapılan adres araştırmasında dahili davalı (T.C. 56455163432) Murat TOKSÖZ'e tebligat yapılamadığından, dava dilekçesi,dahili dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün tebliğ edilemediği, bu nedenle dahili davalı Murat TOKSÖZ'e dava dilekçesi,dahili dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı tarafça Kocaeli ili Gölcük ilçesi Ulaşlı Yavuz Sultan Selim mahallesi Doğruyol mevkii 1223 ada 8 ve 9 parselde kayıtlı taşınmazlar ile ilişkin ortaklığın giderilmesi davası açılmış olup,

Duruşma günü 24/04/2024 günü saat 09:25'te HMK 147. maddesi uyarınca mazeretsiz olarak duruşmaya katılmadığınız ve kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz taktirde yokluğunuzda duruşmaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01985836