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Resmi İlanlar T.C.GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C.GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
2024-05-27 00:00:00 -

T.C.GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

     Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Şosaüstü Mevkii, 101 Ada, 28 Parsel, Tarla Vasfında
Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Hamidiye Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 21.606,15 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 21.606.150,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2024 - 13:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 13:31
Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 13:31

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Şosaüstü Mevkii, 101 Ada, 29 Parsel, Tarla Vasfında
Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Hamidiye Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 1.502,18 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı /25000 ölçekli nazım imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 751.900,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 13:44
Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2024 - 13:44
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 13:44
Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 13:44

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Sosaaltı Mevkii, 103 Ada, 15 Parsel, Bag Vasfında
Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Hamidiye Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 2.059,04 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır

Kıymeti : 1.441.328,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 13:57
Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2024 - 13:57
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 13:57
Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 13:57

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Yangın Mevkii, 115 Ada, 3 Parsel, Bahçeli Ev
Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Hamidiye Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 2.048,19 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Kırsal Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.072.285,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 14:09
Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2024 - 14:09
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 14:09
Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 14:09

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Yangın Mevkii, 115 Ada, 10 Parsel, Tarla Vasfında
Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Hamidiye Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 7.363,85 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan ve Diğer Tarım
Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 7.363.850,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 14:22
Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2024 - 14:22
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 14:22
Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 14:22

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Çanaklı Mevkii, 120 Ada, 7 Parsel, Tarla Vasfında
Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Hamidiye Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 2.480,87 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan ve Orman Alanında
kalmaktadır (Bir Kısmı)

Kıymeti : 744.261,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 14:35
Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2024 - 14:35
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 14:35
Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 14:35

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Çanaklı Mevkii, 120 Ada, 9 Parsel, Koruluk Vasfında

Taşınmaz. Taşınmazın Tapu Kaydında KOCELİ KADOSTRO MÜDÜRLÜĞÜNÜN VE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN "TAŞINMAZIN TAMAMININ ÇANAKLI DEVLET ORMANI -1- SINIRLARI İÇİNDE KALDIĞI"'na Dair Şerhleri Bulunmaktadır.

Adresi : Gölcük İlçesi Hamidiye Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 5.327,86 m2

İmar Durumu :İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alan ve Orman Alanında
kalmaktadır (Tamamı)

Kıymeti : 1.598.358,00 TL

KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 14:48
Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2024 - 14:48
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 14:48
Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 14:48

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HAMİDİYE Mahalle/Köy, Şosaüstü Mevkii, 171 Ada, 6 Parsel, Tarla Vasfında
Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Hamidiye Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 1.734,48 m2

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli nazım imar planında Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır.

Kıymeti : 1.214.136,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 14:59
Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2024 - 14:59
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 14:59
Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 14:59

24/05/2024

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02039034