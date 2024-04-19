T.C.GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/56 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/56 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, HALIDERE YALI Mahalle/Köy, Köy İçi Mevkii, 1385 Ada, 8 Parsel, Üzerinde Zemit + Dörtbuçuk Kattan İbaret Olmak Üzere Toplam Beşbuçuk Katlı Betonarme Bina Bulunan Arsa Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Halıdere Yalı Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 195 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında Ayrık nizam 3 katlı, TAKS-0,40 ve KAKS-1,20 olmak üzere Ticaret Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 3.247.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2024 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2024 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2024 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2024 - 13:31

17/04/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02019129