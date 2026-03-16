T.C.GÖLCÜK 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2024/144

04/03/2026

İ L A N

Davacı , KADİR ERCAN GÜMÜŞ ile Davalı , MUSTAFA ÖZEN arasında mahkememizde görülmekte olan Kiralananın Tahliyesi (Borçlar Yasasından Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Mahkememizce yapılan adres araştırmasında davalı Mustafa ÖZEN'in adresi tespit edilemediğinden bilirkişi raporunun tebliğ edilemediği, bu nedenle davalı Mustafa ÖZEN'e bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi raporunda özetle; Gölcük İcra Müdürlüğünün 2022/2708, 2023/2026, 2023/413, 2023/1355, 2023/2975 sayılı icra takip dosyalarında takip borçlusundan talep edilen kira bedellerinin ihtaratlı ödeme emirlerinin tebliğinden önce ödenmediği sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiş olup,

Duruşma günü 16/06/2026 saat 11:55'te HMK 147. maddesi uyarınca mazeretsiz olarak duruşmaya katılmadığınız ve kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz taktirde yokluğunuzda duruşmaya devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02423866