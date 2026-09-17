T.C.GÖLCÜK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2026/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İRŞADİYE Mahalle/Köy, Köyyanı Mevkii, 146 Ada, 15 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi İrşadiye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 7.146,91 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Gölcük Belediyesi?nin dosya içindeki yazısında keşif konusu taşınmaz Ayrık Nizam, 2 Kat, TAKS=0.10 ve KAKS=0.20 olmak üzere bir kısmı Konut alanında ve bir kısmı ise Diğer Tarım Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 14.316.370,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:23

Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 11:23

Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 11:23

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İRŞADİYE Mahalle/Köy, Köyyanı Mevkii, 146 Ada, 16 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi İrşadiye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 6.843,44 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Gölcük Belediyesi?nin dosya içindeki yazısında keşif konusu taşınmaz Ayrık Nizam, 2 Kat, TAKS=0.10 ve KAKS=0.20 olmak üzere bir kısmı Konut alanında ve bir kısmı ise Diğer Tarım Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 16.359.362,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 12:26

Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 12:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 12:26

Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 12:26

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İRŞADİYE Mahalle/Köy, Köyyanı Mevkii, 147 Ada, 16 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi İrşadiye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 6.283,80 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Gölcük Belediyesi?nin dosya içindeki yazısında keşif konusu taşınmaz Ayrık Nizam, 2 Kat, TAKS=0.10 ve KAKS=0.20 olmak üzere bir kısmı Konut alanında ve bir kısmı ise Diğer Tarım Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 12.567.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 13:49

Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 13:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 13:49

Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 13:49

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İRŞADİYE Mahalle/Köy, Köyyanı Mevkii, 147 Ada, 17 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi İrşadiye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 3.822,46 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Gölcük Belediyesi?nin dosya içindeki yazısında keşif konusu taşınmaz Ayrık Nizam, 2 Kat, TAKS=0.10 ve KAKS=0.20 olmak üzere bir kısmı Konut alanında ve bir kısmı ise Diğer Tarım Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 9.073.020,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 10:19

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:19

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:19

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İRŞADİYE Mahalle/Köy, Köyyanı Mevkii, 147 Ada, 18 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi İrdaşide Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 2.761,72 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Gölcük Belediyesi?nin dosya içindeki yazısında keşif konusu taşınmaz Ayrık Nizam, 2 Kat, TAKS=0.10 ve KAKS=0.20 olmak üzere bir kısmı Konut alanında ve bir kısmı ise Diğer Tarım Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.523.440,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 11:21

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 11:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 11:21

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 11:21

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İRŞADİYE Mahalle/Köy, Köyyanı Mevkii, 147 Ada, 21 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi İrşadiye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 1.124,16 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Gölcük Belediyesi?nin dosya içindeki yazısında keşif konusu taşınmaz Ayrık Nizam, 2 Kat, TAKS=0.10 ve KAKS=0.20 olmak üzere bir kısmı Konut alanında ve bir kısmı ise Diğer Tarım Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 2.248.320,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 12:28

Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 12:28 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 12:28

Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 12:28

14/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02549744