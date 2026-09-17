T.C.GÖLCÜK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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T.C.GÖLCÜK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İRŞADİYE Mahalle/Köy, Köyyanı Mevkii, 146 Ada, 15 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi İrşadiye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 7.146,91 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Gölcük Belediyesi?nin dosya içindeki yazısında keşif konusu taşınmaz Ayrık Nizam, 2 Kat, TAKS=0.10 ve KAKS=0.20 olmak üzere bir kısmı Konut alanında ve bir kısmı ise Diğer Tarım Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 14.316.370,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:23
Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:23
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 11:23
Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 11:23
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İRŞADİYE Mahalle/Köy, Köyyanı Mevkii, 146 Ada, 16 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi İrşadiye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 6.843,44 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Gölcük Belediyesi?nin dosya içindeki yazısında keşif konusu taşınmaz Ayrık Nizam, 2 Kat, TAKS=0.10 ve KAKS=0.20 olmak üzere bir kısmı Konut alanında ve bir kısmı ise Diğer Tarım Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 16.359.362,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 12:26
Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 12:26
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 12:26
Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 12:26
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İRŞADİYE Mahalle/Köy, Köyyanı Mevkii, 147 Ada, 16 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi İrşadiye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 6.283,80 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Gölcük Belediyesi?nin dosya içindeki yazısında keşif konusu taşınmaz Ayrık Nizam, 2 Kat, TAKS=0.10 ve KAKS=0.20 olmak üzere bir kısmı Konut alanında ve bir kısmı ise Diğer Tarım Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 12.567.600,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 13:49
Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 13:49
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 13:49
Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 13:49
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İRŞADİYE Mahalle/Köy, Köyyanı Mevkii, 147 Ada, 17 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi İrşadiye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 3.822,46 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Gölcük Belediyesi?nin dosya içindeki yazısında keşif konusu taşınmaz Ayrık Nizam, 2 Kat, TAKS=0.10 ve KAKS=0.20 olmak üzere bir kısmı Konut alanında ve bir kısmı ise Diğer Tarım Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 9.073.020,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 10:19
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 10:19
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:19
Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 10:19
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İRŞADİYE Mahalle/Köy, Köyyanı Mevkii, 147 Ada, 18 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi İrdaşide Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 2.761,72 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Gölcük Belediyesi?nin dosya içindeki yazısında keşif konusu taşınmaz Ayrık Nizam, 2 Kat, TAKS=0.10 ve KAKS=0.20 olmak üzere bir kısmı Konut alanında ve bir kısmı ise Diğer Tarım Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 5.523.440,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 11:21
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 11:21
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 11:21
Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 11:21
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İRŞADİYE Mahalle/Köy, Köyyanı Mevkii, 147 Ada, 21 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi İrşadiye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 1.124,16 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Gölcük Belediyesi?nin dosya içindeki yazısında keşif konusu taşınmaz Ayrık Nizam, 2 Kat, TAKS=0.10 ve KAKS=0.20 olmak üzere bir kısmı Konut alanında ve bir kısmı ise Diğer Tarım Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 2.248.320,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 12:28
Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 12:28
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 12:28
Bitiş Tarih ve Saati : 09/12/2026 - 12:28
14/09/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02549744