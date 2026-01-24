T.C.GEBZE 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.87494195-2024/346-Ceza Dava Dosyası

22.01.2026

Konu :

İ L A N

Gebze 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2024/346 esas 2025/483 karar sayılı dosyasında Emrah SERBES (Metin ve Nurdan oğlu 13/08/1991 doğumlu) hakkında eylemine uyan TCK 158/1-f.son maddesi uyarınca yargılaması yapılarak 1 yıl 8 ay hapis ve 1580,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,

Kararın ilanından itibaren 2 hafta içerisinde, mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, yada tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunulması, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi yada tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunması, kanun yoluna başvuruda bulunanın cezaevinde tutuklu yada hükümlü bulunması halinde 5271 Sayılı CMK'nın 263/1 maddesi gereğince tutuklu veya hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya ceza infaz kurumu aracılığı ile mahkememize dilekçe göndermek suretiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

