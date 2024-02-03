T.C.GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/106 Esas

12/01/2024

İLAN

Mahkememizin 2023/106 Esas sayılı dosyasında; Davalı 365.....60 T.C. Kimlik numaralı Serdar Gökkaya'nın bilinen adreslerine tebligat yapılamadığından tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğ edilmesi gerekmiştir."HMK'nın 147/2 maddesi gereğince tarafların geçerli bir özrü bulunmadan Mahkememizde tahkikat duurşma gününde hazır bulunmadığı sürece duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri ve tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılamanın ertelenmesi haline taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluklarında hüküm verileceği İHTAR OLUNUR."

Yasa gereği yapılacak ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebligatın yapıldığı kabul edilecek olup 29/03/2024 günü saat 10:05'de yapılacak tahkikat duruşmasını bildirir duruşma zaptının tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01977181