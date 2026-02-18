T.C.GEBZE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/673 ESAS

Karar No : 2025/485

İLAN

KARAR ÖZETİ

Mahkememizin 19.12.2025 tarihli ve 2023/673 Esas 2025/485 Karar sayılı ilamı ile, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 12 yıl 6 ay hapis ve 25.000.-TL adli para cezası ile hak yoksunluklarına karar verilmiş, soruşturma ve kovuşturma aşamasında açık adresinin tespit edilemediği, mernis adresinin bulunmadığı, Kocaeli ili Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü Yenikent Polis Merkezi Amirliğince 14.01.2026 tarihinde tutulan tutanakla da adresinin tespit edilemediği, gıyabi ilamının tebliği mümkün olmayan Ali oğlu Cemile'den olma 09.11.1999 Şam doğumlu, 99704740336 yabancı kimlik numaralı sanık HALİD EBUASSAF'a,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince, karar özetinin tebliğ edilmesi, tebliğden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya bulunduğu yer Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu/Nöbetçi Mahkemeye veya başka yer Mahkemelerine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere Zabıt Katibine yapılacak beyan ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, 2 haftalık yasal istinaf süresi içerisinde istinaf dilekçesi verilmemesi halinde istinaf hakkından feragat edilmiş sayılacağının ve verilen kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 16.02.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02403215