T.C.GEBZE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2025/76 Esas

KARAR NO : 2025/582

C.SAV.ESAS NO : 2025/1237

Mahkememizin 24/09/2025 tarih, 2025/76 Esas, 2025/582 Karar sayılı kararı ile Rıza ve Fattum oğlu, 20/10/1989 ELBAB doğumlu, TC Kimlik No:99384372162, YAHYA ALACI hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak, Kullanmak (TCK 191/1 md.) suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, ancak tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın bugüne kadar tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

1-) 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28., 29. ve devamı maddeleri gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine,

2-) Hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Mahkememiz'e veya aynı dereceli bir başka mahkemeye sunulacak bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda bulunularak zapta geçirilmek suretiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 11.11.2025

