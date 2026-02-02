  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C.GEBZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C.GEBZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.GEBZE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

TEREKE TASFİYESİNİN KAPATILMASINA İLİŞKİN İLAN

DOSYA NO: 2024/28 TEREKE

MURİSİN ADI, SOYADI VE ADRESİ: CESİM BOZDAĞ (TC:30505210130)

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı muris Cesim Bozdağ hakkında Gebze 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/11/2025 tarih 2024/28 TEREKE ve 2025/21 Karar sayılı kararı ile TEREKE TASFİYESİNİN KAPATILMASINA karar verildiği TMK mad.612 , İİK mad.166,180 ve 254. gereğince tebliğ ve ilan olunur.18/11/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02392149