T.C.GEBZE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.34726413-2023/1033-Ceza Dava Dosyası

07.06.2024

İLAN METNİ

Katılan Zikrullah Geyik'e mahkeme hükmünün tebliği yapılamadığından Gebze 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2023/1033 Esas, 2024/37 K. Sayılı dosyasında sanık hakkında neticeden 5237 Sayılı TCK'nun 125/1 maddesi gereğince 2.240 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, İş bu kararın tebliğinden itibaren dosya üzerinden sanık ve katılanın yokluğunda kararın tebliğinden itibaren ( 7 ) gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile 5271 sayılı CMK'nın 252/1 maddesi uyarınca itiraz yolu açık olduğu, taraflarca 7 günlük süre içerisinde itiraz edilmesi durumunda 5271 sayılı CMK'nın 252/2 maddesi uyarınca mahkemece duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı, süresi içerisinde itiraz edilmemesi durumunda verilen bu kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02046879