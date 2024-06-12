T.C.GAZİOSMANPAŞA İCRA DAİRESİ
T.C.GAZİOSMANPAŞA İCRA DAİRESİ
Örnek No:55*
2023/96275 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/96275 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Müdürlüğümüz borçlusuna ait İstanbul İli Sultangazi İlçesi Yayla Mahallesi 20153 ada 2 parselde kayıtlı, 1.718,88 m2 yüzölçüme sahip arsa niteliğindeki taşınmazın 10667/171888 hissesi dosyamızdan satılarak paraya çevrilecektir.
Adresi : Yayla Mah. Badem Sokak, No:2-4-6-8-10-12 Gülbahçe Sokak, No:1-5-7-9-10-11 Sultangazi/ İSTANBUL
Yüzölçümü : 1.718,88 m2
Borçlunun hissesi : 10667/171888
İmar Durumu : 12.07.2013 tasdik tarihli Havzaiçi Proje Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Emsal:1, 4 kat Konut Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 3.830.009,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 14:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/08/2024 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 21/08/2024 - 14:30
29/05/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilangovtr
Basın No: ILN02046812