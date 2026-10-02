T.C.GAZİOSMANPAŞA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas no: 2023/761

30.09.2026

Karar no : 2026/537

İ L A N

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda ve karar numarası yazılı 30/06/2026 tarihli ilamı ile sanık Maryam Razeghı Mehr hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına kararı verildiği, Mahmood ve Sakıneh kızı, 15/04/1990 Rastht doğumlu Sanık MARYAM RAZEGHI MEHR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince traji yüksek Gazete ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesi nezdinde İstinaf edilebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02561129