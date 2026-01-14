T.C.GAZİOSMANPAŞA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/648 Esas

18.12.2025

İ L A N

GAZİOSMANPAŞA 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Esas No : 2024/648 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Muş İli, Malazgirt İlçesi, Saltukgazi Mahallesi/Köyü, Cilt No:5, Hane No:243, BSN:5 ile nüfusa kayıtlı, Mahmut ve Miyeser 'dan olma, 05/04/1967 Malazgirt doğumlu, 36437028294 T.C. Kimlik Numaralı HİYASETTİN ÖZÇELEBİDİR'in gaipliğine karar verilmesi istenmiş olmakla, HİYASETTİN ÖZÇELEBİDİR'in nerede olduğu ve nerede oturduğu hususunda bilgi sahibi olanların ilan tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde Mahkememizin 2024/648 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri, ayrıca gaipliğin hükmü için lazım olan ilam müddeti zarfında hiçbir hak sahibi zuhur etmezse, bu malların Hazineye intikal edeceği, T.M.K.'nun 32. ve 530. Maddesince 2. (İkinci) gaiplik ilanı olarak duyurulur.

İLGİLİ KİŞİ : FAİK ER - 43558925012 Kaşpınar Küme Evleri Kaşpınar Köyü Reşadiye/ TOKAT

TOKAT ili, REŞADİYE ilçesi, KAŞPINAR mah/köy, 71 Cilt, 35 Aile sıra no, 1 sırada nüfusa kayıtlı, ÖMER ve FATMA oğlu/kızı, 01/07/1924 dogumlu,

Basın No: ILN02379760