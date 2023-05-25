T.C.GAZİOSMANPAŞA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/1460 Esas

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından Mahkememizde açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

Miras bırakan 16706319902 T.C kimlik numaralı Ahmet Vefik ve Emine'den olma,01/07/1910 doğumlu, İSTANBUL ili, FATİH ilçesi, ALEMDAR mah/köy, 70 Cilt, 658 Aile sıra no, 2 sırada nüfusa kayıtlı AYŞE HURİYE DOKUZAĞAÇLI'nın yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden, miras bırakan AYŞE HURİYE DOKUZAĞAÇLI'nın mirasçılarının tespiti için, yayımlanacak iş bu 2. ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi, aksi takdirde TMK'nun 594. Maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceği hususu ilanen tebliğ olunur.18/05/2023

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Basın No: ILN01833941