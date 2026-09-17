T.C.GAZİOSMANPAŞA 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2017/99

Karar No: 2026/128

İLAN

Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama suçundan mahkememizin 2017/99 esas ve 2026/128 karar numaralı 24/02/2026 tarihli ilamı ile "TCK'nın 66/1-e ve 67 maddesi gereğince olağan zamanaşımı süresinin 10/02/2025 tarihinde dolduğu anlaşılmakla CMK'nın 223/8. fıkrası gereğince açılan kamu davasının zamanaşımı nedeni ile düşmesine" dair karar verildiği, verilen karar Abdurrahman ve Besime oğlu 04/06/1969 Gaziosmanpaşa doğumlu sanık Hasan HOŞLAR tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilanen tebliğ olunur. 14.09.2026

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Basın No: ILN02549596