TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İNŞ. SERV.MD.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İNŞ. SERV.MD.
Karabük Gar Sahası yapılması kapsamında; Karabük İli, Aşağı Kızılcaören mevkiinde yeni oluşturulacak istasyon alanı ve tesisleri için Karabük İli, Merkez İlçesi, Aşağı Kızılcaören Mahallesinde yer alan yaklaşık toplam 229.765,00 m²'lik alanın kamulaştırılması için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. Maddesi gereğince kamulaştırmaya yönelik "Kamu Yararı Kararı" alınması ve aynı kanunun 6. Maddesi gereğince Bakanlığımızca onaylanması sonucu oluşacak "Kamu Yararı Kararı" ile kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi Yönetim Kurulumuzun 03.02.2025 tarih ve 6/23 sayılı kararı ile kararlaştırılmış olup, 12.02.2025 tarih ve 2501357 sayılı Bakanlık Oluru ile onaylanmıştır. Kamulaştırma Kanunu hükümlerince, yeni demiryolu güzergâhına isabet eden taşınmazlardan kamulaştırılan kısım için kamulaştırma bedelinin tespiti Bölgemiz Kıymet Takdir Komisyonu tarafından hazırlanmıştır.
Maliki/hissedarı olduğunuz taşınmazdan kamulaştırılan kısma ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir. Söz konusu taşınmazdan kamulaştırılan kısmı için, 2942 sayılı kanunun 8. Maddesi gereğince, Kuruluşumuzca tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden pazarlık usulüyle anlaşma yoluna gidilecektir.
Anlaşmaya varılması halinde, Kuruluşumuz uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak ve anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına satışı için tapuda rızaen ferağ verilmesi halinde, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
Anlaşmaya varılamaması veya Kuruluşumuzla irtibata geçilmemesi halinde, Kuruluşumuzca ilgili Asliye Hukuk Mahkemesine 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince Bedel Tespiti ve Tescil Davası açılacaktır. Bu nedenle aşağıdaki taşınmaz listesinin malikler bölümünde adınızın bulunması halinde 21.08.2026 tarihinde bedel konusunu görüşmek üzere TCDD 2. Bölge Müdürlüğü, Emlak Servis Müdürlüğü'ne ait 0312 309 05 15-8178 telefon numarasından bilgi alınması ve sonucunda Behiçbey Mevkii Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Binasına gelerek uzlaşma komisyonumuza bizzat veya vekil tayin edeceğiniz kişinin noter onaylı vekaletname ile müracaatı rica olunur.
|Ada No
|Parsel No
|Kamulaştırma Alanı (m2)
|Baba Adı
|Adı Soyadı
|KARABÜK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AŞAĞIKIZILCAÖREN MAHALLESİ
|148
|7
|150,00
|MEHMET
|ALİ UZUN
|148
|13
|518,71
|HÜSEYİN
|HANİFE YILMAZ
|MUSTAFA
|TAHİR UZUN (*)
|MUSTAFA
|MUSTAFA UZUN
|MUSTAFA
|HATİCE TAŞLIOĞLU
|İHSAN
|SEMRA ORHAN
|İHSAN
|SERKAN UZUN
|İHSAN
|HALİL İBRAHİM UZUN
|İHSAN
|ALİ İHSAN UZUN
|MUSTAFA
|İHSAN UZUN
|MUSTAFA
|TAHİR UZUN (*)
|MUSTAFA
|HATİCE TAŞLIOĞLU
|MUSTAFA
|İSMAİL ÇELİK
|MUSTAFA
|NECATİ ÇELİK
|MUSTAFA
|SEBAHAT ÇELİK
|MUSTAFA
|NEBAHAT ÇELİK
|MUSTAFA
|NEZAHAT ÇELİK
|MUSTAFA
|NECLA ÇELİK
|MUSTAFA
|SEZAİ ÇELİK (*)
|MUSTAFA
|YETER ÇELİK
|MUSTAFA
|GÜLİZAR ÇELİK
|MUSTAFA
|MUSTAFA UZUN
|148
|20
|14,00
|ŞÜKRÜ
|HASAN UZUN
|148
|21
|65,50
|HÜSEYİN
|HANİFE YILMAZ
|MUSTAFA
|TAHİR UZUN (*)
|MUSTAFA
|MUSTAFA UZUN (*)
|MUSTAFA
|HATİCE TAŞLIOĞLU (*)
|İHSAN
|SEMRA ORHAN (*)
|İHSAN
|SERKAN UZUN (*)
|İHSAN
|HALİL İBRAHİM UZUN (*)
|İHSAN
|ALİ İHSAN UZUN (*)
|MUSTAFA
|İHSAN UZUN (*)
|MUSTAFA
|TAHİR UZUN (*)
|MUSTAFA
|MUSTAFA UZUN (*)
|MUSTAFA
|HATİCE TAŞLIOĞLU (*)
|MUSTAFA
|İSMAİL ÇELİK (*)
|MUSTAFA
|NECATİ ÇELİK (*)
|MUSTAFA
|SEBAHAT ÇELİK (*)
|MUSTAFA
|NEBAHAT ÇELİK (*)
|MUSTAFA
|NEZAHAT ÇELİK (*)
|MUSTAFA
|NECLA ÇELİK (*)
|MUSTAFA
|SEZAİ ÇELİK (*)
|MUSTAFA
|YETER ÇELİK (*)
|MUSTAFA
|GÜLİZAR ÇELİK (*)
|148
|22
|77,00
|MUSTAFA
|YILMAZ TAŞLIOĞLU
|ALİ
|NAZİRE TAŞLIOĞLU
|HÜSEYİN
|AYTEN TAŞLIOĞLU
|OSMAN
|SABRİ TAŞLIOĞLU
|MUSTAFA
|YILMAZ TAŞLIOĞLU
|MUSTAFA
|MÜRÜVET TAŞLIOĞLU
|MUSTAFA
|İLYAS TAŞLIOĞLU (*)
|OSMAN
|NURHAN FIRAT
|OSMAN
|ÖNDER TAŞLIOĞLU
|İLYAS
|NADİRE TAŞLIGİL
|MUSTAFA
|HAVVA BAKIRCIK
|FEHMİ
|MUSTAFA TUNÇER
|FEHMİ
|AHMET TUNÇER
|148
|24
|486,04
|AHMET
|BURHAN CAN
|148
|27
|800,94
|TURGUT
|FİSUN ÜNAL
|148
|28
|766,26
|RIFAT
|MEHMET UZUN
|MUSTAFA
|EMİNE UZUN
|148
|30
|277,71
|ALİ
|HASAN UZUN
|148
|31
|377,58
|ALİ
|MEHMET UZUN
|148
|32
|303,17
|FİKRET
|MURAT UZUN
|FİKRET
|EMİNE ERTEKİN
|FİKRET
|FATMA KARABAYIR
|148
|33
|338,45
|ALİ
|RAMAZAN UZUN
|148
|34
|477,87
|MUSTAFA
|İMREN ÇETİN (*)
|MUSTAFA
|NAZİFE ULUDAĞ (*)
|MUSTAFA
|FATMA PEKER (*)
|MUSTAFA
|İSMAİL BOZMA (*)
|MUSTAFA
|GÜLHAN YURTTAKAL (*)
|KAMİL
|İSMAİL ÇETİN (*)
|İSMAİL
|GÜLER ÖZTÜRK (*)
|İSMAİL
|İFAKAT GEMİCİ (*)
|İSMAİL
|GÜRAY ÇETİN (*)
|CEMALETTİN
|NEZAKET BOZMA (*)
|İSMAİL
|ERCAN BOZMA (*)
|İSMAİL
|GÜLAY ÖZKAN (*)
|MUSTAFA
|GÜLHAN YURTTAKAL (*)
|MUSTAFA
|NAZİFE ULUDAĞ (*)
|MUSTAFA
|FATMA PEKER (*)
|OSMAN
|TÜRKAN BUDAK (*)
|OSMAN
|HABİBE ASLAN (*)
|OSMAN
|TURHAN BOZMA (*)
|OSMAN
|ŞENGÜL BULUT (*)
|HÜSEYİN CAHİT
|NEZAHAT BOZMA (*)
|NECATİ
|NECLA KILINÇ (*)
|NECATİ
|CAHİT BOZMA (*)
|NECATİ
|NEVZAT BOZMA (*)
|148
|35
|297,67
|ALİ
|ŞEVKİ BOZMAOĞLU
|SELAHATTİN
|SİBEL HAREKET
|SELAHATTİN
|POLAT TANSEL
|NECMİ
|HAKKI ERTAN
|NECMİ
|MUSTAFA ERTAN
|HÜSEYİN
|HASAN BOZMAOĞLU
|HÜSEYİN
|SEVİM ÇETİNKAYA
|HÜSEYİN
|RAŞİT BOZMAOĞLU
|148
|38
|175,62
|ALİ
|YUSUF ÇETİNKAYA
|148
|45
|132,50
|KAMİL
|RIFAT TAŞLIGİL
|KAMİL
|ŞÜKRÜ TAŞLIGİL
|KAMİL
|CEMALETTİN TAŞLIGİL
|KAMİL
|ZAHİDE RÜZGAR
|148
|53
|214,48
|AHMET
|BURHAN CAN
|148
|56
|346,80
|TURGUT
|FİSUN ÜNAL
|148
|57
|363,59
|RIFAT
|MEHMET UZUN
|MUSTAFA
|EMİNE UZUN
|148
|59
|186,60
|ALİ
|HASAN UZUN
|148
|60
|168,60
|ALİ
|MEHMET UZUN
|148
|61
|146,73
|FİKRET
|MURAT UZUN
|FİKRET
|EMİNE ERTEKİN
|FİKRET
|FATMA KARABAYIR
|148
|62
|205,23
|ALİ
|RAMAZAN UZUN
|148
|63
|449,73
|MUSTAFA
|İMREN ÇETİN
|MUSTAFA
|NAZİFE ULUDAĞ
|MUSTAFA
|FATMA PEKER
|MUSTAFA
|İSMAİL BOZMA
|MUSTAFA
|GÜLHAN YURTTAKAL
|KAMİL
|İSMAİL ÇETİN
|İSMAİL
|GÜLER ÖZTÜRK
|İSMAİL
|İFAKAT GEMİCİ
|İSMAİL
|GÜRAY ÇETİN
|CEMALETTİN
|NEZAKET BOZMA
|İSMAİL
|ERCAN BOZMA
|İSMAİL
|GÜLAY ÖZKAN
|MUSTAFA
|NAZİFE ULUDAĞ
|MUSTAFA
|FATMA PEKER
|MUSTAFA
|GÜLHAN YURTTAKAL
|OSMAN
|TÜRKAN BUDAK
|OSMAN
|HABİBE ASLAN
|OSMAN
|TURHAN BOZMA
|OSMAN
|ŞENGÜL BULUT
|HÜSEYİN CAHİT
|NEZAHAT BOZMA
|NECATİ
|NECLA KILINÇ
|NECATİ
|CAHİT BOZMA (*)
|NECATİ
|NEVZAT BOZMA
|148
|64
|352.10
|ALİ
|ŞEVKİ BOZMAOĞLU
|SELAHATTİN
|SİBEL HAREKET
|SELAHATTİN
|POLAT TANSEL
|NECMİ
|HAKKI ERTAN
|NECMİ
|MUSTAFA ERTAN
|HÜSEYİN
|HASAN BOZMAOĞLU
|HÜSEYİN
|SEVİM ÇETİNKAYA
|HÜSEYİN
|RAŞİT BOZMAOĞLU
|148
|71
|71,10
|MEHMET
|ALİ UZUN
|151
|1
|87,27
|RIFAT
|MEHMET UZUN
|MUSTAFA
|EMİNE UZUN
|151
|3
|68,91
|ALİ
|HASAN UZUN
|151
|4
|185,36
|ALİ
|MEHMET UZUN
|151
|5
|227,79
|FİKRET
|MURAT UZUN
|FİKRET
|EMİNE ERTEKİN
|FİKRET
|FATMA KARABAYIR
|151
|6
|363,82
|ALİ
|RAMAZAN UZUN
|151
|7
|800,08
|MUSTAFA
|NECATİ BOZMA
|MUSTAFA
|İMREN ÇETİN
|MUSTAFA
|NAZİFE ULUDAĞ
|MUSTAFA
|FATMA PEKER
|MUSTAFA
|İSMAİL BOZMA
|MUSTAFA
|GÜLHAN YURTTAKAL
|KAMİL
|İSMAİL ÇETİN
|İSMAİL
|GÜLER ÖZTÜRK
|İSMAİL
|İFAKAT GEMİCİ
|İSMAİL
|GÜRAY ÇETİN
|CEMALETTİN
|NEZAKET BOZMA
|İSMAİL
|ERCAN BOZMA
|İSMAİL
|GÜLAY ÖZKAN
|MUSTAFA
|GÜLHAN YURTTAKAL
|MUSTAFA
|NECATİ BOZMA
|HÜSEYİN CAHİT
|NEZAHAT BOZMA
|NECATİ
|NECLA KILINÇ
|NECATİ
|CAHİT BOZMA (*)
|NECATİ
|NEVZAT BOZMA
|MUSTAFA
|NAZİFE ULUDAĞ
|MUSTAFA
|FATMA PEKER
|OSMAN
|TÜRKAN BUDAK
|OSMAN
|HABİBE ASLAN
|OSMAN
|TURHAN BOZMA
|OSMAN
|ŞENGÜL BULUT
|151
|8
|616,42
|ALİ
|ŞEVKİ BOZMAOĞLU
|SELAHATTİN
|SİBEL HAREKET
|SELAHATTİN
|POLAT TANSEL
|NECMİ
|HAKKI ERTAN
|NECMİ
|MUSTAFA ERTAN
|HÜSEYİN
|HASAN BOZMAOĞLU
|HÜSEYİN
|SEVİM ÇETİNKAYA
|HÜSEYİN
|RAŞİT BOZMAOĞLU
|151
|9
|854.42
|HÜSEYİN
|HANİFE YILMAZ
|MUSTAFA
|TAHİR UZUN (*)
|MUSTAFA
|MUSTAFA UZUN (*)
|MUSTAFA
|HATİCE TAŞLIOĞLU (*)
|İHSAN
|SEMRA ORHAN (*)
|İHSAN
|SERKAN UZUN (*)
|İHSAN
|HALİL İBRAHİM UZUN (*)
|İHSAN
|ALİ İHSAN UZUN (*)
|MUSTAFA
|İHSAN UZUN (*)
|MUSTAFA
|TAHİR UZUN (*)
|MUSTAFA
|MUSTAFA UZUN (*)
|MUSTAFA
|HATİCE TAŞLIOĞLU (*)
|MUSTAFA
|İSMAİL ÇELİK (*)
|MUSTAFA
|NECATİ ÇELİK (*)
|MUSTAFA
|SEBAHAT ÇELİK (*)
|MUSTAFA
|NEBAHAT ÇELİK (*)
|MUSTAFA
|NEZAHAT ÇELİK (*)
|MUSTAFA
|NECLA ÇELİK (*)
|MUSTAFA
|SEZAİ ÇELİK (*)
|MUSTAFA
|YETER ÇELİK (*)
|MUSTAFA
|GÜLİZAR ÇELİK (*)
|151
|10
|342,46
|MEHMET
|ALİ UZUN
|151
|13
|241,52
|ALİ
|YUSUF ÇETİNKAYA
|151
|16
|1.726,39
|MUSTAFA
|TAHİR UZUN (*)
|MUSTAFA
|MUSTAFA UZUN (*)
|MUSTAFA
|HATİCE TAŞLIOĞLU (*)
|İHSAN
|SEMRA ORHAN (*)
|İHSAN
|SERKAN UZUN (*)
|İHSAN
|HALİL İBRAHİM UZUN (*)
|İHSAN
|ALİ İHSAN UZUN (*)
|MUSTAFA
|HÜSEYİN UZUN (*)
|MUSTAFA
|İHSAN UZUN (*)
|MUSTAFA
|TAHİR UZUN (*)
|MUSTAFA
|MUSTAFA UZUN (*)
|MUSTAFA
|HATİCE TAŞLIOĞLU (*)
|MUSTAFA
|İSMAİL ÇELİK (*)
|MUSTAFA
|NECATİ ÇELİK (*)
|MUSTAFA
|SEBAHAT ÇELİK (*)
|MUSTAFA
|NEBAHAT ÇELİK (*)
|MUSTAFA
|NEZAHAT ÇELİK (*)
|MUSTAFA
|NECLA ÇELİK (*)
|MUSTAFA
|SEZAİ ÇELİK (*)
|MUSTAFA
|YETER ÇELİK (*)
|MUSTAFA
|GÜLİZAR ÇELİK (*)
|153
|1
|1.523,96
|OSMAN
|HABİBE ASLAN
|OSMAN
|TÜRKAN BUDAK
|OSMAN
|TURHAN BOZMA
|OSMAN
|ŞENGÜL BULUT
|153
|2
|3.574,11
|YUNUS
|BAYRAM YİĞİT
|153
|3
|3.390,94
|RIFAT
|MEHMET UZUN
|MUSTAFA
|EMİNE UZUN
|153
|5
|1.876,39
|TURGUT
|AYHAN KANAL
|153
|8
|2.015,44
|HASAN
|ALPER BOZMAOĞLU
|153
|10
|2.280,30
|MEHMET
|ALİ UZUN
|153
|12
|2.312,18
|RAHMİ
|MÜNEVVER TAŞLIGİL
|RAHMİ
|SAADETTİN TAŞLIGİL
|AHMET
|FATMA TAŞLIGİL
|AHMET
|NAFİYE ÇEVİK
|MUSTAFA ŞÜKRÜ
|SADETTİN TAŞLIGİL
|SADETTİN
|İSMET TAŞLIGİL
|SADETTİN
|HABİBE TAŞLIGİL
|SADETTİN
|İMRAN TAŞLIGİL
|153
|16
|1.409,55
|EKREM
|NERİMAN TOP
|EKREM
|ZELİHA UZUN
|NAİL
|SEMİHA ÖZER KAYA
|153
|17
|2.887,02
|AHMET
|İBRAHİM ÇEVİK
|153
|18
|1.218,54
|RAMAZAN
|MUZAFFER KAYA
|153
|19
|934,58
|KAZİM
|SEHER AKTAŞ
|KAZIM
|SABRİ KAYA
|MUSTAFA FUAT
|FATMA KAYA
|YAŞAR
|ERGİN KAYA
|YAŞAR
|ERCAN KAYA
|153
|20
|231,16
|RAŞİT
|HALİL BOZKURT
|153
|21
|475,25
|ŞEVKİ
|SELMA ÖZDEM
|ŞEVKİ
|MÜKERREM BOZKURT
|HÜSNÜ
|ZEHRA BOZKURT
|ŞEVKİ
|MÜYESSER ÇINAR
|ŞEVKİ
|HAVVA AKYÜZ
|ŞEVKİ
|CEMİLE COŞKUN
|ŞEVKİ
|AYNUR AKSOY
|153
|23
|109,22
|HÜSEYİN
|HAVVA KARA
|HÜSEYİN
|NEVZAT ÇETİNKAYA
|HÜSEYİN
|AHMET ÇETİNKAYA
|HÜSEYİN
|ÖMER ÇETİNKAYA
|153
|24
|206,50
|HÜSNÜ
|ZEHRA BOZKURT
|ŞEVKİ
|MÜYESSER ÇINAR
|ŞEVKİ
|CEMİLE COŞKUN
|ŞEVKİ
|HAVVA AKYÜZ
|ŞEVKİ
|AYNUR AKSOY
|ŞEVKİ
|SELMA ÖZDEM
|ŞEVKİ
|MÜKERREM BOZKURT
|153
|26
|943,38
|AHMET
|NECATİ GÜNAYDIN
|AHMET
|EKREM GÜNAYDIN
|153
|27
|743,37
|KADİR
|AYŞE ÇEVİK
|MEHMET
|ZAHİDE KAHRAMAN
|İBRAHİM
|MUSTAFA ÇEVİK
|MUSTAFA
|EMİN ÇEVİK
|MUSTAFA
|MEHMET ÇEVİK
|MUSTAFA
|YÜKSEL ÇEVİK
|MUSTAFA
|SIDDIKA ÖZKAN
|153
|28
|5.561,86
|AHMET
|EKREM GÜNAYDIN
|AHMET
|NECATİ GÜNAYDIN
|153
|40
|412,00
|HALİL
|ZÜBEYDE BAYHAN
|KEMAL
|FATMA AKIN
|KEMAL
|ORHAN BAYHAN
|KEMAL
|SEVİM TAŞLIOĞLU
|İLHAN
|İLHAN CEM BAYHAN
|OSMAN
|FATMA SARI
|ALİ
|ŞEFİKA SEVİNÇ
|ALİ
|HASAN SARI
|OSMAN
|HAKKI BAYHAN
|153
|41
|293,08
|OSMAN
|HAKKI BAYHAN
|153
|44
|226,35
|EMİN
|MEHMET ÇEVİK
|153
|45
|147,76
|AHMET
|EKREM GÜNAYDIN
|AHMET
|NECATİ GÜNAYDIN
|153
|46
|35,37
|YAŞAR
|ERGİN KAYA
|YAŞAR
|ERCAN KAYA
|MUSTAFA FUAT
|FATMA KAYA
|153
|47
|36,81
|RAŞİT
|HALİL BOZKURT
|153
|48
|986,43
|HASAN
|ERHAN GÜNAYDIN
|MEHMET FAİK
|FATMA GÜNAYDIN
|MEHMET
|SERAP TAŞCİ
|MEHMET
|SUAT GÜNAYDIN
|MEHMET
|SİNAN GÜNAYDIN
|153
|49
|473,94
|MEHMET
|DURSUN AYDIN
|MEHMET
|NEJLA ATAŞ
|MEHMET
|HATİCE AYANOĞLU
|MEHMET
|HABİBE YALÇIN
|MEHMET
|SADIK AYDIN
|MEHMET
|ZAHİDE AKINCI
|153
|50
|223,13
|HÜSEYİN
|HAVVA KARA
|HÜSEYİN
|NEVZAT ÇETİNKAYA
|HÜSEYİN
|AHMET ÇETİNKAYA
|HÜSEYİN
|ÖMER ÇETİNKAYA
|ÖMER
|MAKBULE ARSLAN
|ÖMER
|PAKİZE BOZKURT
|153
|51
|443,88
|MEHMET
|DURSUN AYDIN
|MEHMET
|NEJLA ATAŞ
|MEHMET
|HATİCE AYANOĞLU
|MEHMET
|HABİBE YALÇIN
|MEHMET
|SADIK AYDIN
|MEHMET
|ZAHİDE AKINCI
|153
|52
|369,24
|HASAN
|ERHAN GÜNAYDIN
|MEHMET FAİK
|FATMA GÜNAYDIN
|MEHMET
|SERAP TAŞCİ
|MEHMET
|SUAT GÜNAYDIN
|MEHMET
|SİNAN GÜNAYDIN
|153
|53
|610,27
|OSMAN
|HAKKI BAYHAN
|153
|54
|427,52
|HALİL
|ZÜBEYDE BAYHAN
|KEMAL
|FATMA AKIN
|KEMAL
|ORHAN BAYHAN
|KEMAL
|SEVİM TAŞLIOĞLU
|İLHAN
|İLHAN CEM BAYHAN
|OSMAN
|FATMA SARI
|ALİ
|ŞEFİKA SEVİNÇ
|ALİ
|HASAN SARI
|OSMAN
|HAKKI BAYHAN
|153
|105
|241,04
|HÜSEYİN
|AHMET BAYIR
|153
|107
|322,82
|RAMAZAN
|DURMUŞ BİÇİM
|RAMAZAN
|FATİH BİÇİM
|RAMAZAN
|DURMUŞ BİÇİM
|RAMAZAN
|FATİH BİÇİM
|MEHMET
|SAFİYE BİÇİM
|ÖMER
|HABİBE TURGUT
|ÖMER
|HAMDİ BİÇİM
|ÖMER
|AYŞE DEMİREL
|RAMAZAN
|GÜLTEN KOVANCI
|RAMAZAN
|NURTEN BODURLAR
|RAMAZAN
|DURSUN BİÇİM
|153
|109
|272,33
|KAMİL
|HÜSEYİN BİÇİM
|MEHMET
|AYŞE BİÇİM
|HÜSEYİN
|ŞAHİN BİÇİM
|HÜSEYİN
|ŞENOL BİÇİM
|153
|111
|266,04
|HÜSEYİN
|FEHMİ BİÇİM
|153
|113
|715,96
|MEHMET
|DURSUN AYDIN
|MEHMET
|NEJLA ATAŞ
|MEHMET
|HATİCE AYANOĞLU
|MEHMET
|HABİBE YALÇIN
|MEHMET
|SADIK AYDIN
|MEHMET
|ZAHİDE AKINCI
|153
|115
|573,45
|HÜSEYİN
|FEHMİ BİÇİM
|153
|63
|651,66
|KAMİL
|HÜSEYİN BİÇİM
|MEHMET
|AYŞE BİÇİM
|HÜSEYİN
|ŞAHİN BİÇİM
|HÜSEYİN
|ŞENOL BİÇİM
|153
|117
|420,71
|HÜSEYİN
|HAVVA KARA
|HÜSEYİN
|NEVZAT ÇETİNKAYA
|HÜSEYİN
|AHMET ÇETİNKAYA
|HÜSEYİN
|ÖMER ÇETİNKAYA
|153
|68
|140,98
|HAKKI
|AHMET KASAP
|DURMUŞ
|İBRAHİM BOZKURT
|DURMUŞ
|MÜZEYYEN KASAP
|DURMUŞ
|SANİYE UZUN
|DURMUŞ
|İBRAHİM BOZKURT
|DURMUŞ
|SANİYE UZUN
|DURMUŞ
|MEHMET BOZKURT
|ZEKİ
|RAZİYE MUCUK
|DURMUŞ
|MEHMET BOZKURT
|153
|69
|66,49
|ALİ OSMAN
|ALİ SEVİNÇ
|ALİ OSMAN
|AYŞE SEVİNÇ
|ALİ OSMAN
|ALİYE SEVİNÇ
|153
|70
|97,09
|MUZAFFER
|ŞÜKRÜYE BAYIR
|MUZAFFER
|FATMA BAYIR
|MUZAFFER
|MURAT BAYIR
|153
|74
|142,19
|MEHMET
|DURSUN AYDIN
|MEHMET
|NEJLA ATAŞ
|MEHMET
|HATİCE AYANOĞLU
|MEHMET
|HABİBE YALÇIN
|MEHMET
|SADIK AYDIN
|MEHMET
|ZAHİDE AKINCI
|153
|76
|37,21
|HASAN
|ERHAN GÜNAYDIN
|MEHMET FAİK
|FATMA GÜNAYDIN
|MEHMET
|SERAP TAŞCİ
|MEHMET
|SUAT GÜNAYDIN
|MEHMET
|SİNAN GÜNAYDIN
|153
|77
|149,62
|HALİL
|ZÜBEYDE BAYHAN
|KEMAL
|FATMA AKIN
|KEMAL
|ORHAN BAYHAN
|KEMAL
|SEVİM TAŞLIOĞLU
|İLHAN
|İLHAN CEM BAYHAN
|OSMAN
|FATMA SARI
|ALİ
|ŞEFİKA SEVİNÇ
|ALİ
|HASAN SARI
|OSMAN
|HAKKI BAYHAN
|153
|79
|25,19
|RAMAZAN
|DURMUŞ BİÇİM
|RAMAZAN
|FATİH BİÇİM
|RAMAZAN
|DURMUŞ BİÇİM
|RAMAZAN
|FATİH BİÇİM
|MEHMET
|SAFİYE BİÇİM
|ÖMER
|HABİBE TURGUT
|ÖMER
|HAMDİ BİÇİM
|ÖMER
|AYŞE DEMİREL
|RAMAZAN
|GÜLTEN KOVANCI
|RAMAZAN
|NURTEN BODURLAR
|RAMAZAN
|DURSUN BİÇİM
|153
|82
|23,91
|KAMİL
|HÜSEYİN BİÇİM
|MEHMET
|AYŞE BİÇİM
|HÜSEYİN
|ŞAHİN BİÇİM
|HÜSEYİN
|ŞENOL BİÇİM
|153
|83
|40,14
|HÜSEYİN
|FEHMİ BİÇİM
|153
|86
|106,15
|MEHMET
|DURSUN AYDIN
|MEHMET
|NEJLA ATAŞ
|MEHMET
|HATİCE AYANOĞLU
|MEHMET
|HABİBE YALÇIN
|MEHMET
|SADIK AYDIN
|MEHMET
|ZAHİDE AKINCI
|153
|87
|29,45
|HÜSEYİN
|FEHMİ BİÇİM
|153
|91
|67,68
|KAMİL
|HÜSEYİN BİÇİM
|MEHMET
|AYŞE BİÇİM
|HÜSEYİN
|ŞAHİN BİÇİM
|HÜSEYİN
|ŞENOL BİÇİM
|153
|102
|64,92
|MEHMET
|DURSUN AYDIN
|MEHMET
|NEJLA ATAŞ
|MEHMET
|HATİCE AYANOĞLU
|MEHMET
|HABİBE YALÇIN
|MEHMET
|SADIK AYDIN
|MEHMET
|ZAHİDE AKINCI
|154
|1
|418,36
|YUNUS
|BAYRAM YİĞİT
|155
|5
|1.710,01
|EKREM
|RECEP GÜNAYDIN
|155
|6
|179,88
|EKREM
|RECEP GÜNAYDIN
|155
|7
|517,21
|EKREM
|RECEP GÜNAYDIN
|155
|8
|144,65
|EKREM
|RECEP GÜNAYDIN
|155
|9
|130,31
|EKREM
|RECEP GÜNAYDIN
|179
|3
|694,96
|MEHMET
|DURSUN AYDIN
|MEHMET
|NEJLA ATAŞ
|MEHMET
|HATİCE AYANOĞLU
|MEHMET
|HABİBE YALÇIN
|MEHMET
|SADIK AYDIN
|MEHMET
|ZAHİDE AKINCI
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Basın No: ILN02533111