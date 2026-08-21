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Resmi İlanlar TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İNŞ. SERV.MD.
Resmi İlanlar

TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İNŞ. SERV.MD.

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TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İNŞ. SERV.MD.

 

TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK GAR SAHASI YAPILMASI KAPSAMINDA DEMİRYOLU PROJESİ UZLAŞMAYA DAVET İLANI

Karabük Gar Sahası yapılması kapsamında; Karabük İli, Aşağı Kızılcaören mevkiinde yeni oluşturulacak istasyon alanı ve tesisleri için Karabük İli, Merkez İlçesi, Aşağı Kızılcaören Mahallesinde yer alan yaklaşık toplam 229.765,00 m²'lik alanın kamulaştırılması için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. Maddesi gereğince kamulaştırmaya yönelik "Kamu Yararı Kararı" alınması ve aynı kanunun 6. Maddesi gereğince Bakanlığımızca onaylanması sonucu oluşacak "Kamu Yararı Kararı" ile kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi Yönetim Kurulumuzun 03.02.2025 tarih ve 6/23 sayılı kararı ile kararlaştırılmış olup, 12.02.2025 tarih ve 2501357 sayılı Bakanlık Oluru ile onaylanmıştır. Kamulaştırma Kanunu hükümlerince, yeni demiryolu güzergâhına isabet eden taşınmazlardan kamulaştırılan kısım için kamulaştırma bedelinin tespiti Bölgemiz Kıymet Takdir Komisyonu tarafından hazırlanmıştır.

Maliki/hissedarı olduğunuz taşınmazdan kamulaştırılan kısma ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir. Söz konusu taşınmazdan kamulaştırılan kısmı için, 2942 sayılı kanunun 8. Maddesi gereğince, Kuruluşumuzca tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden pazarlık usulüyle anlaşma yoluna gidilecektir.

Anlaşmaya varılması halinde, Kuruluşumuz uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak ve anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına satışı için tapuda rızaen ferağ verilmesi halinde, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

Anlaşmaya varılamaması veya Kuruluşumuzla irtibata geçilmemesi halinde, Kuruluşumuzca ilgili Asliye Hukuk Mahkemesine 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince Bedel Tespiti ve Tescil Davası açılacaktır. Bu nedenle aşağıdaki taşınmaz listesinin malikler bölümünde adınızın bulunması halinde 21.08.2026 tarihinde bedel konusunu görüşmek üzere TCDD 2. Bölge Müdürlüğü, Emlak Servis Müdürlüğü'ne ait 0312 309 05 15-8178 telefon numarasından bilgi alınması ve sonucunda Behiçbey Mevkii Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Binasına  gelerek uzlaşma komisyonumuza bizzat veya vekil tayin edeceğiniz kişinin noter onaylı vekaletname ile müracaatı rica olunur.

Ada No Parsel No Kamulaştırma Alanı (m2) Baba Adı Adı Soyadı
KARABÜK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, AŞAĞIKIZILCAÖREN MAHALLESİ
148 7 150,00 MEHMET ALİ UZUN
148 13 518,71 HÜSEYİN HANİFE YILMAZ
MUSTAFA TAHİR UZUN (*)
MUSTAFA MUSTAFA UZUN
MUSTAFA HATİCE TAŞLIOĞLU
İHSAN SEMRA ORHAN
İHSAN SERKAN UZUN
İHSAN HALİL İBRAHİM UZUN
İHSAN ALİ İHSAN UZUN
MUSTAFA İHSAN UZUN
MUSTAFA TAHİR UZUN (*)
MUSTAFA HATİCE TAŞLIOĞLU
MUSTAFA İSMAİL ÇELİK
MUSTAFA NECATİ ÇELİK
MUSTAFA SEBAHAT ÇELİK
MUSTAFA NEBAHAT ÇELİK
MUSTAFA NEZAHAT ÇELİK
MUSTAFA NECLA ÇELİK
MUSTAFA SEZAİ ÇELİK (*)
MUSTAFA YETER ÇELİK
MUSTAFA GÜLİZAR ÇELİK
MUSTAFA MUSTAFA UZUN
148 20 14,00 ŞÜKRÜ HASAN UZUN
148 21 65,50 HÜSEYİN HANİFE YILMAZ
MUSTAFA TAHİR UZUN (*)
MUSTAFA MUSTAFA UZUN (*)
MUSTAFA HATİCE TAŞLIOĞLU (*)
İHSAN SEMRA ORHAN (*)
İHSAN SERKAN UZUN (*)
İHSAN HALİL İBRAHİM UZUN (*)
İHSAN ALİ İHSAN UZUN (*)
MUSTAFA İHSAN UZUN (*)
MUSTAFA TAHİR UZUN (*)
MUSTAFA MUSTAFA UZUN (*)
MUSTAFA HATİCE TAŞLIOĞLU (*)
MUSTAFA İSMAİL ÇELİK (*)
MUSTAFA NECATİ ÇELİK (*)
MUSTAFA SEBAHAT ÇELİK (*)
MUSTAFA NEBAHAT ÇELİK (*)
MUSTAFA NEZAHAT ÇELİK (*)
MUSTAFA NECLA ÇELİK (*)
MUSTAFA SEZAİ ÇELİK (*)
MUSTAFA YETER ÇELİK (*)
MUSTAFA GÜLİZAR ÇELİK (*)
148 22 77,00 MUSTAFA YILMAZ TAŞLIOĞLU
ALİ NAZİRE TAŞLIOĞLU
HÜSEYİN AYTEN TAŞLIOĞLU
OSMAN SABRİ TAŞLIOĞLU
MUSTAFA YILMAZ TAŞLIOĞLU
MUSTAFA MÜRÜVET TAŞLIOĞLU
MUSTAFA  İLYAS TAŞLIOĞLU (*)
OSMAN NURHAN FIRAT
OSMAN ÖNDER TAŞLIOĞLU
İLYAS NADİRE TAŞLIGİL
MUSTAFA HAVVA BAKIRCIK
FEHMİ MUSTAFA TUNÇER
FEHMİ AHMET TUNÇER
148 24 486,04 AHMET BURHAN CAN
148 27 800,94 TURGUT FİSUN ÜNAL
148 28 766,26 RIFAT MEHMET UZUN
MUSTAFA EMİNE UZUN
148 30 277,71 ALİ HASAN UZUN
148 31 377,58 ALİ MEHMET UZUN
148 32 303,17 FİKRET MURAT UZUN
FİKRET EMİNE ERTEKİN
FİKRET FATMA KARABAYIR
148 33 338,45 ALİ RAMAZAN UZUN
148 34 477,87 MUSTAFA  İMREN ÇETİN (*)
MUSTAFA NAZİFE ULUDAĞ (*)
MUSTAFA FATMA PEKER (*)
MUSTAFA İSMAİL BOZMA (*)
MUSTAFA GÜLHAN YURTTAKAL (*)
KAMİL İSMAİL ÇETİN (*)
İSMAİL GÜLER ÖZTÜRK (*)
İSMAİL İFAKAT GEMİCİ (*)
İSMAİL GÜRAY ÇETİN (*)
CEMALETTİN NEZAKET BOZMA (*)
İSMAİL ERCAN BOZMA (*)
İSMAİL GÜLAY ÖZKAN (*)
MUSTAFA GÜLHAN YURTTAKAL (*)
MUSTAFA NAZİFE ULUDAĞ (*)
MUSTAFA FATMA PEKER (*)
OSMAN TÜRKAN BUDAK (*)
OSMAN HABİBE ASLAN (*)
OSMAN TURHAN BOZMA (*)
OSMAN ŞENGÜL BULUT (*)
HÜSEYİN CAHİT NEZAHAT BOZMA (*)
NECATİ NECLA KILINÇ (*)
NECATİ CAHİT BOZMA (*)
NECATİ NEVZAT BOZMA (*)
148 35 297,67 ALİ ŞEVKİ BOZMAOĞLU
SELAHATTİN SİBEL HAREKET
SELAHATTİN POLAT TANSEL
NECMİ HAKKI ERTAN
NECMİ MUSTAFA ERTAN
HÜSEYİN HASAN BOZMAOĞLU
HÜSEYİN SEVİM ÇETİNKAYA
HÜSEYİN RAŞİT BOZMAOĞLU
148 38 175,62 ALİ YUSUF ÇETİNKAYA
148 45 132,50 KAMİL RIFAT TAŞLIGİL
KAMİL ŞÜKRÜ TAŞLIGİL
KAMİL CEMALETTİN TAŞLIGİL
KAMİL ZAHİDE RÜZGAR
148 53 214,48 AHMET BURHAN CAN
148 56 346,80 TURGUT FİSUN ÜNAL
148 57 363,59 RIFAT MEHMET UZUN
MUSTAFA EMİNE UZUN
148 59 186,60 ALİ HASAN UZUN
148 60 168,60 ALİ MEHMET UZUN
148 61 146,73 FİKRET MURAT UZUN
FİKRET EMİNE ERTEKİN
FİKRET FATMA KARABAYIR
148 62 205,23 ALİ RAMAZAN UZUN
148 63 449,73 MUSTAFA  İMREN ÇETİN
MUSTAFA NAZİFE ULUDAĞ
MUSTAFA FATMA PEKER
MUSTAFA İSMAİL BOZMA
MUSTAFA GÜLHAN YURTTAKAL
KAMİL İSMAİL ÇETİN
İSMAİL GÜLER ÖZTÜRK
İSMAİL İFAKAT GEMİCİ
İSMAİL GÜRAY ÇETİN
CEMALETTİN NEZAKET BOZMA
İSMAİL ERCAN BOZMA
İSMAİL GÜLAY ÖZKAN
MUSTAFA NAZİFE ULUDAĞ
MUSTAFA FATMA PEKER
MUSTAFA GÜLHAN YURTTAKAL
OSMAN TÜRKAN BUDAK
OSMAN HABİBE ASLAN
OSMAN TURHAN BOZMA
OSMAN ŞENGÜL BULUT
HÜSEYİN CAHİT NEZAHAT BOZMA
NECATİ NECLA KILINÇ
NECATİ CAHİT BOZMA (*)
NECATİ NEVZAT BOZMA
148 64 352.10 ALİ ŞEVKİ BOZMAOĞLU
SELAHATTİN SİBEL HAREKET
SELAHATTİN POLAT TANSEL
NECMİ HAKKI ERTAN
NECMİ MUSTAFA ERTAN
HÜSEYİN HASAN BOZMAOĞLU
HÜSEYİN SEVİM ÇETİNKAYA
HÜSEYİN RAŞİT BOZMAOĞLU
148 71 71,10 MEHMET ALİ UZUN
151 1 87,27 RIFAT MEHMET UZUN
MUSTAFA EMİNE UZUN
151 3 68,91 ALİ HASAN UZUN
151 4 185,36 ALİ MEHMET UZUN
151 5 227,79 FİKRET MURAT UZUN
FİKRET EMİNE ERTEKİN
FİKRET FATMA KARABAYIR
151 6 363,82 ALİ RAMAZAN UZUN
151 7 800,08 MUSTAFA NECATİ BOZMA
MUSTAFA İMREN ÇETİN
MUSTAFA NAZİFE ULUDAĞ
MUSTAFA FATMA PEKER
MUSTAFA İSMAİL BOZMA
MUSTAFA GÜLHAN  YURTTAKAL
KAMİL İSMAİL ÇETİN
İSMAİL GÜLER ÖZTÜRK
İSMAİL İFAKAT GEMİCİ
İSMAİL GÜRAY ÇETİN
CEMALETTİN NEZAKET BOZMA
İSMAİL ERCAN BOZMA
İSMAİL GÜLAY ÖZKAN
MUSTAFA GÜLHAN YURTTAKAL
MUSTAFA NECATİ BOZMA
HÜSEYİN CAHİT NEZAHAT BOZMA
NECATİ NECLA KILINÇ
NECATİ CAHİT BOZMA (*)
NECATİ NEVZAT BOZMA
MUSTAFA NAZİFE ULUDAĞ
MUSTAFA FATMA PEKER
OSMAN TÜRKAN BUDAK
OSMAN HABİBE ASLAN
OSMAN TURHAN BOZMA
OSMAN ŞENGÜL BULUT
151 8 616,42 ALİ ŞEVKİ BOZMAOĞLU
SELAHATTİN SİBEL HAREKET
SELAHATTİN POLAT TANSEL
NECMİ HAKKI ERTAN
NECMİ MUSTAFA ERTAN
HÜSEYİN HASAN BOZMAOĞLU
HÜSEYİN SEVİM ÇETİNKAYA
HÜSEYİN RAŞİT BOZMAOĞLU
151 9 854.42 HÜSEYİN HANİFE YILMAZ
MUSTAFA TAHİR UZUN (*)
MUSTAFA MUSTAFA UZUN (*)
MUSTAFA HATİCE TAŞLIOĞLU (*)
İHSAN SEMRA ORHAN (*)
İHSAN SERKAN UZUN (*)
İHSAN HALİL İBRAHİM UZUN (*)
İHSAN ALİ İHSAN UZUN (*)
MUSTAFA İHSAN UZUN (*)
MUSTAFA TAHİR UZUN (*)
MUSTAFA MUSTAFA UZUN (*)
MUSTAFA HATİCE TAŞLIOĞLU (*)
MUSTAFA İSMAİL ÇELİK (*)
MUSTAFA NECATİ ÇELİK (*)
MUSTAFA SEBAHAT ÇELİK (*)
MUSTAFA NEBAHAT ÇELİK (*)
MUSTAFA NEZAHAT ÇELİK (*)
MUSTAFA NECLA ÇELİK (*)
MUSTAFA SEZAİ ÇELİK (*)
MUSTAFA YETER ÇELİK (*)
MUSTAFA GÜLİZAR ÇELİK (*)
151 10 342,46 MEHMET ALİ UZUN
151 13 241,52 ALİ YUSUF ÇETİNKAYA
151 16 1.726,39 MUSTAFA TAHİR UZUN (*)
MUSTAFA MUSTAFA UZUN (*)
MUSTAFA HATİCE TAŞLIOĞLU (*)
İHSAN SEMRA ORHAN (*)
İHSAN SERKAN UZUN (*)
İHSAN HALİL İBRAHİM UZUN (*)
İHSAN ALİ İHSAN UZUN (*)
MUSTAFA HÜSEYİN UZUN (*)
MUSTAFA İHSAN UZUN (*)
MUSTAFA TAHİR UZUN (*)
MUSTAFA MUSTAFA UZUN (*)
MUSTAFA HATİCE TAŞLIOĞLU (*)
MUSTAFA İSMAİL ÇELİK (*)
MUSTAFA NECATİ ÇELİK (*)
MUSTAFA SEBAHAT ÇELİK (*)
MUSTAFA NEBAHAT ÇELİK (*)
MUSTAFA NEZAHAT ÇELİK (*)
MUSTAFA NECLA ÇELİK (*)
MUSTAFA SEZAİ ÇELİK (*)
MUSTAFA YETER ÇELİK (*)
MUSTAFA GÜLİZAR ÇELİK (*)
153 1 1.523,96 OSMAN HABİBE ASLAN
OSMAN TÜRKAN BUDAK
OSMAN TURHAN BOZMA
OSMAN ŞENGÜL BULUT
153 2 3.574,11 YUNUS BAYRAM YİĞİT
153 3 3.390,94 RIFAT MEHMET UZUN
MUSTAFA EMİNE UZUN
153 5 1.876,39 TURGUT AYHAN KANAL
153 8 2.015,44 HASAN ALPER BOZMAOĞLU
153 10 2.280,30 MEHMET ALİ UZUN
153 12 2.312,18 RAHMİ MÜNEVVER  TAŞLIGİL
RAHMİ SAADETTİN  TAŞLIGİL
AHMET FATMA TAŞLIGİL
AHMET NAFİYE ÇEVİK
MUSTAFA ŞÜKRÜ SADETTİN TAŞLIGİL
SADETTİN İSMET TAŞLIGİL
SADETTİN HABİBE TAŞLIGİL
SADETTİN İMRAN TAŞLIGİL
153 16 1.409,55 EKREM NERİMAN TOP
EKREM ZELİHA UZUN
NAİL SEMİHA ÖZER KAYA
153 17 2.887,02 AHMET İBRAHİM ÇEVİK
153 18 1.218,54 RAMAZAN MUZAFFER KAYA
153 19 934,58 KAZİM SEHER AKTAŞ
KAZIM SABRİ KAYA
MUSTAFA FUAT FATMA KAYA
YAŞAR ERGİN KAYA
YAŞAR ERCAN KAYA
153 20 231,16 RAŞİT HALİL BOZKURT
153 21 475,25 ŞEVKİ SELMA ÖZDEM
ŞEVKİ MÜKERREM BOZKURT
HÜSNÜ ZEHRA BOZKURT
ŞEVKİ MÜYESSER ÇINAR
ŞEVKİ HAVVA AKYÜZ
ŞEVKİ CEMİLE COŞKUN
ŞEVKİ AYNUR AKSOY
153 23 109,22 HÜSEYİN HAVVA KARA
HÜSEYİN NEVZAT ÇETİNKAYA
HÜSEYİN AHMET ÇETİNKAYA
HÜSEYİN ÖMER ÇETİNKAYA
153 24 206,50 HÜSNÜ ZEHRA BOZKURT
ŞEVKİ MÜYESSER ÇINAR
ŞEVKİ CEMİLE COŞKUN
ŞEVKİ HAVVA AKYÜZ
ŞEVKİ AYNUR AKSOY
ŞEVKİ SELMA ÖZDEM
ŞEVKİ MÜKERREM BOZKURT
153 26 943,38 AHMET NECATİ GÜNAYDIN
AHMET EKREM GÜNAYDIN
153 27 743,37 KADİR AYŞE ÇEVİK
MEHMET ZAHİDE KAHRAMAN
İBRAHİM MUSTAFA ÇEVİK
MUSTAFA EMİN ÇEVİK
MUSTAFA MEHMET ÇEVİK
MUSTAFA YÜKSEL ÇEVİK
MUSTAFA SIDDIKA ÖZKAN
153 28 5.561,86 AHMET EKREM GÜNAYDIN
AHMET NECATİ GÜNAYDIN
153 40 412,00 HALİL ZÜBEYDE BAYHAN
KEMAL FATMA AKIN
KEMAL ORHAN BAYHAN
KEMAL SEVİM TAŞLIOĞLU
İLHAN İLHAN CEM BAYHAN
OSMAN FATMA SARI
ALİ ŞEFİKA SEVİNÇ
ALİ HASAN SARI
OSMAN HAKKI BAYHAN
153 41 293,08 OSMAN HAKKI BAYHAN
153 44 226,35 EMİN MEHMET ÇEVİK
153 45 147,76 AHMET EKREM GÜNAYDIN
AHMET NECATİ GÜNAYDIN
153 46 35,37 YAŞAR ERGİN KAYA
YAŞAR ERCAN KAYA
MUSTAFA FUAT FATMA KAYA
153 47 36,81 RAŞİT HALİL BOZKURT
153 48 986,43 HASAN ERHAN GÜNAYDIN
MEHMET FAİK FATMA GÜNAYDIN
MEHMET SERAP TAŞCİ
MEHMET SUAT GÜNAYDIN
MEHMET SİNAN GÜNAYDIN
153 49 473,94 MEHMET DURSUN AYDIN
MEHMET NEJLA ATAŞ
MEHMET HATİCE AYANOĞLU
MEHMET HABİBE YALÇIN
MEHMET SADIK AYDIN
MEHMET ZAHİDE AKINCI
153 50 223,13 HÜSEYİN HAVVA KARA
HÜSEYİN NEVZAT ÇETİNKAYA
HÜSEYİN AHMET ÇETİNKAYA
HÜSEYİN ÖMER ÇETİNKAYA
ÖMER MAKBULE ARSLAN
ÖMER PAKİZE BOZKURT
153 51 443,88 MEHMET DURSUN AYDIN
MEHMET NEJLA ATAŞ
MEHMET HATİCE AYANOĞLU
MEHMET HABİBE YALÇIN
MEHMET SADIK AYDIN
MEHMET ZAHİDE AKINCI
153 52 369,24 HASAN ERHAN GÜNAYDIN
MEHMET FAİK FATMA GÜNAYDIN
MEHMET SERAP TAŞCİ
MEHMET SUAT GÜNAYDIN
MEHMET SİNAN GÜNAYDIN
153 53 610,27 OSMAN HAKKI BAYHAN
153 54 427,52 HALİL ZÜBEYDE BAYHAN
KEMAL FATMA AKIN
KEMAL ORHAN BAYHAN
KEMAL SEVİM TAŞLIOĞLU
İLHAN İLHAN CEM BAYHAN
OSMAN FATMA SARI
ALİ ŞEFİKA SEVİNÇ
ALİ HASAN SARI
OSMAN HAKKI BAYHAN
153 105 241,04 HÜSEYİN AHMET BAYIR
153 107 322,82 RAMAZAN DURMUŞ BİÇİM
RAMAZAN FATİH BİÇİM
RAMAZAN DURMUŞ BİÇİM
RAMAZAN FATİH BİÇİM
MEHMET SAFİYE BİÇİM
ÖMER HABİBE TURGUT
ÖMER HAMDİ BİÇİM
ÖMER AYŞE DEMİREL
RAMAZAN GÜLTEN KOVANCI
RAMAZAN NURTEN BODURLAR
RAMAZAN DURSUN BİÇİM
153 109 272,33 KAMİL HÜSEYİN BİÇİM
MEHMET AYŞE BİÇİM
HÜSEYİN ŞAHİN BİÇİM
HÜSEYİN ŞENOL BİÇİM
153 111 266,04 HÜSEYİN FEHMİ BİÇİM
153 113 715,96 MEHMET DURSUN AYDIN
MEHMET NEJLA ATAŞ
MEHMET HATİCE AYANOĞLU
MEHMET HABİBE YALÇIN
MEHMET SADIK AYDIN
MEHMET ZAHİDE AKINCI
153 115 573,45 HÜSEYİN FEHMİ BİÇİM
153 63 651,66 KAMİL HÜSEYİN BİÇİM
MEHMET AYŞE BİÇİM
HÜSEYİN ŞAHİN BİÇİM
HÜSEYİN ŞENOL BİÇİM
153 117 420,71 HÜSEYİN HAVVA KARA
HÜSEYİN NEVZAT ÇETİNKAYA
HÜSEYİN AHMET ÇETİNKAYA
HÜSEYİN ÖMER ÇETİNKAYA
153 68 140,98 HAKKI AHMET KASAP
DURMUŞ İBRAHİM BOZKURT
DURMUŞ MÜZEYYEN KASAP
DURMUŞ SANİYE UZUN
DURMUŞ İBRAHİM BOZKURT
DURMUŞ SANİYE UZUN
DURMUŞ MEHMET BOZKURT
ZEKİ RAZİYE MUCUK
DURMUŞ MEHMET BOZKURT
153 69 66,49 ALİ  OSMAN ALİ SEVİNÇ
ALİ  OSMAN AYŞE SEVİNÇ
ALİ  OSMAN ALİYE SEVİNÇ
153 70 97,09 MUZAFFER ŞÜKRÜYE BAYIR
MUZAFFER FATMA BAYIR
MUZAFFER MURAT BAYIR
153 74 142,19 MEHMET DURSUN AYDIN
MEHMET NEJLA ATAŞ
MEHMET HATİCE AYANOĞLU
MEHMET HABİBE YALÇIN
MEHMET SADIK AYDIN
MEHMET ZAHİDE AKINCI
153 76 37,21 HASAN ERHAN GÜNAYDIN
MEHMET FAİK FATMA GÜNAYDIN
MEHMET SERAP TAŞCİ
MEHMET SUAT GÜNAYDIN
MEHMET SİNAN GÜNAYDIN
153 77 149,62 HALİL ZÜBEYDE BAYHAN
KEMAL FATMA AKIN
KEMAL ORHAN BAYHAN
KEMAL SEVİM TAŞLIOĞLU
İLHAN İLHAN CEM BAYHAN
OSMAN FATMA SARI
ALİ ŞEFİKA SEVİNÇ
ALİ HASAN SARI
OSMAN HAKKI BAYHAN
153 79 25,19 RAMAZAN DURMUŞ BİÇİM
RAMAZAN FATİH BİÇİM
RAMAZAN DURMUŞ BİÇİM
RAMAZAN FATİH BİÇİM
MEHMET SAFİYE BİÇİM
ÖMER HABİBE TURGUT
ÖMER HAMDİ BİÇİM
ÖMER AYŞE DEMİREL
RAMAZAN GÜLTEN KOVANCI
RAMAZAN NURTEN BODURLAR
RAMAZAN DURSUN BİÇİM
153 82 23,91 KAMİL HÜSEYİN BİÇİM
MEHMET AYŞE BİÇİM
HÜSEYİN ŞAHİN BİÇİM
HÜSEYİN ŞENOL BİÇİM
153 83 40,14 HÜSEYİN FEHMİ BİÇİM
153 86 106,15 MEHMET DURSUN AYDIN
MEHMET NEJLA ATAŞ
MEHMET HATİCE AYANOĞLU
MEHMET HABİBE YALÇIN
MEHMET SADIK AYDIN
MEHMET ZAHİDE AKINCI
153 87 29,45 HÜSEYİN FEHMİ BİÇİM
153 91 67,68 KAMİL HÜSEYİN BİÇİM
MEHMET AYŞE BİÇİM
HÜSEYİN ŞAHİN BİÇİM
HÜSEYİN ŞENOL BİÇİM
153 102 64,92 MEHMET DURSUN AYDIN
MEHMET NEJLA ATAŞ
MEHMET HATİCE AYANOĞLU
MEHMET HABİBE YALÇIN
MEHMET SADIK AYDIN
MEHMET ZAHİDE AKINCI
154 1 418,36 YUNUS BAYRAM YİĞİT
155 5 1.710,01 EKREM RECEP GÜNAYDIN
155 6 179,88 EKREM RECEP GÜNAYDIN
155 7 517,21 EKREM RECEP GÜNAYDIN
155 8 144,65 EKREM RECEP GÜNAYDIN
155 9 130,31 EKREM RECEP GÜNAYDIN
179 3 694,96 MEHMET DURSUN AYDIN
MEHMET NEJLA ATAŞ
MEHMET HATİCE AYANOĞLU
MEHMET HABİBE YALÇIN
MEHMET SADIK AYDIN
MEHMET ZAHİDE AKINCI

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Basın No: ILN02533111