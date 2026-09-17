TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İNŞ. SERV.MD.

TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KIRIKKALE DELİCE ÇORUM YÜKSEK STANDARTLI DEMİRYOLU PROJESİ KAPSAMINDA DEMİRYOLU PROJESİ UZLAŞMAYA DAVET İLANI

Kırıkkale(Delice)-Çorum Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan alanların ve üzerindeki muhdesatların kamulaştırılmasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 5. Maddesi gereğince kamulaştırmaya yönelik "Kamu Yararı Kararı" alınması ve aynı kanunun 6. Maddesi gereğince Bakanlığımızca onaylanması sonucu oluşacak "Kamu Yararı Kararı" ile "Bakanlar Kurulu Kararı" sonrası kamulaştırma işlemlerinin Kamulaştırma Kanununun 27. Maddesi çerçevesinde "Acele Kamulaştırma" şeklinde yürütülmesi Yönetim Kurulumuz ‘un 17.10.2024 Tarih ve 27/113 sayılı kararı ile kararlaştırılmış olup, Yönetim Kurulumuzca alınan "Kamu Yararı Kararı" Bakanlığımızın 28.10.2024 tarih ve 2257096 sayılı kararı ile onaylanmış, 23.01.2025 tarih ve 9451 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla da Acele Kamulaştırılmasına karar verilmiş ve bu karar 24.01.2025 tarih ve 32792 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Maliki/hissedarı olduğunuz taşınmazdan kamulaştırılan kısma ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir. Söz konusu taşınmazdan kamulaştırılan kısmı için, 2942 sayılı kanunun 8. Maddesi gereğince, Kuruluşumuzca tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden pazarlık usulüyle anlaşma yoluna gidilecektir.

Anlaşmaya varılması halinde, Kuruluşumuz uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak ve anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına satışı için tapuda rızaen ferağ verilmesi halinde, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

Anlaşmaya varılamaması veya Kuruluşumuzla irtibata geçilmemesi halinde, Kuruluşumuzca ilgili Asliye Hukuk Mahkemesine 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince Bedel Tespiti ve Tescil Davası açılacaktır. Bu nedenle aşağıdaki taşınmaz listesinin malikler bölümünde adınızın bulunması halinde 17.09.2026 tarihinde bedel konusunu görüşmek üzere TCDD 2. Bölge Müdürlüğü, Emlak Servis Müdürlüğü'ne ait 0312 309 05 15-8168 telefon numarasından bilgi alınması ve sonucunda Behiçbey Mevkii Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Binasına gelerek uzlaşma komisyonumuza bizzat veya vekil tayin edeceğiniz kişinin noter onaylı vekaletname ile müracaatı rica olunur.

ÇORUM İLİ, SUNGURLU İLÇESİ, ARİFEGAZİLİ-YENİ MAHALLESİ

ADA PARSEL KAMULAŞTIRILAN

ALAN (m²) BABA ADI ADI SOYADI 223 63 1095,31 AHMET CEMALİ KODAZ AHMET MEVLÜDE GEDİK 224 57 7439,44 BEKİR ÖMER ÖZKUL BEKİR ÖMER ÖZKUL 245 19 2791,49 ÇELEBİ ABDULLAH KARATÜM MUSTAFA ABDULLAH ÖKMEN MUSTAFA ABDULLAH ÖKMEN HALİL İBRAHİM AFİFE ÇULAMOĞLU MUHİDDİN AFİFE ULUTAŞ MEHMET AHMET KÖYLÜ ŞEVKET ARAP KARATÜM MUHİDDİN ARİFE ÇELİKTAŞ 245 19 2791,49 HALİL İBRAHİM ARZU MERİÇ MEHMET ASİYE ÖKMEN MEHMET ASİYE ÖKMEN KEMAL AYNUR SAFCIOĞLU HÜSEYİN AYŞE CUMAZİYE AKYÜZ MUSTAFA AYŞE ÇIRÇIR OSMAN BEKİR KARATÜM OSMAN BEKİR ÜNAL HALİL İBRAHİM CANAN ILIKKAN OSMAN CEMANUR ÇULAMOĞLU CEYLANİ CİHAN ÜNAL HASAN DOĞAN ÖNLÜEL HASAN DÖNDÜ YILDIRIM İSA DÖNE YADİGAR OSMAN DURAN ÜNAL HALİL İBRAHİM DURMUŞ YALDIRAN İBRAHİM ELMAS YADİGAR İHSAN EMİNE KAYAALP ÇELEBİ EMİNE KIRÇİÇEK MEHMET EMRE YALDIRAN İSMAİL ETHEM KÖYLÜ ÇELEBİ FATMA ONAÇ OSMAN FATMA UZAN ŞAHİN FEHMİ YADİGAR NAİL FİDAN ATALAY HÜSEYİN FİLİZ ÇIPLAK HALİL FİRDEVS OTAY MUSA GÜLLÜ KATAR OSMAN GÜLLÜ KIRÇİÇEK ŞAHİN GÜLLÜ SOYSALBAŞ ÇELEBİ GÜLÜZAR GÜLBAŞ NAİL HALİL İBRAHİM KÖYLÜ MEHMET ALİ HALİL İBRAHİM YALDIRAN MEHMET HALİME ÖZYOL MEHMET HALİME ÖZYOL MUSTAFA HALİT YADİGAR MUHİDDİN HASAN HÜSEYİN KÖMÜŞCÜOĞLU MUSTAFA HASAN YADİGAR MUHİDDİN HATİCE AKKUŞ HALİL HAYDAR YADİGAR ÇELEBİ HÜSEYİN KARATÜM MUHİDDİN İBRAHİM GÜMÜŞCÜ 245 19 2791,49 HASAN İBRAHİM ÖNLÜEL HALİL İKBAL KARADERİLİ MUSTAFA İLYAS YADİGAR MEHMET İSMAİL KÖYLÜ İBRAHİM İSMAİL ÖKMEN NAİL KAMİL KÖYLÜ KEMAL KEVSER AKSAKAL İSMAİL MEDİNE KÖYLÜ İSMAİL MEHMET KÖYLÜ MEHMET MERVE KURNAZ MEHMET MİYASE ŞAHİN HÜSEYİN MURADİYE KESKİN HÜSEYİN MURAT KOÇAK MEHMET MURAT YALDIRAN HALİL İBRAHİM MUSTAFA YALDIRAN HALİL MUZAFFER KÖYLÜ NAİL NURAN SÖKMEN NECİP NURİYE KÖYLÜ CEYLANİ OĞUZHAN ÜNAL ÇELEBİ OSMAN KARATÜM ÇELEBİ RABİA KIRÇİÇEK ŞAHİN RAMAZAN YADİGAR HAKKI SATI KÖYLÜ MEHMET SEBİHA ÇALIŞ MEHMET SEBİHA ÇALIŞ ŞAHİN SEFA YADİGAR ŞAHİN SERVET YADİGAR ÇELEBİ SEVGİ YADİGAR ŞEVKET SEYİT ALİ KARATÜM HASAN SİNEM ULUTAŞ ÇELEBİ SONGÜL KAYALI KEMAL SONGÜL ÜNAL MUSA SULTAN KÖYLÜ MUHİDDİN SÜHEYBE DİNCELİR BEKİR SÜLEYMAN YADİGAR HÜSEYİN TUBA ERSOY MEHMET TUĞBA AKBEY ŞAHİN ÜMMÜGÜLSÜM MAVİ KEMAL YASEMİN YAZ MEHMET YUSUF KÖYLÜ



ÇORUM İLİ, SUNGURLU İLÇESİ, ARİFEGAZİLİ-ŞAHLI MAHALLESİ

192 391 2578,81 İSMAİL MEHMET UZAN

#ilangovtr

Basın No: ILN02549409