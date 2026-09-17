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Resmi İlanlar TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İNŞ. SERV.MD.
Resmi İlanlar

TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İNŞ. SERV.MD.

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TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE İNŞ. SERV.MD.

 

TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KIRIKKALE DELİCE ÇORUM YÜKSEK STANDARTLI DEMİRYOLU PROJESİ KAPSAMINDA DEMİRYOLU PROJESİ UZLAŞMAYA DAVET İLANI

Kırıkkale(Delice)-Çorum Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan alanların ve üzerindeki muhdesatların kamulaştırılmasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 5. Maddesi gereğince kamulaştırmaya yönelik "Kamu Yararı Kararı" alınması ve aynı kanunun 6. Maddesi gereğince Bakanlığımızca onaylanması sonucu oluşacak "Kamu Yararı Kararı" ile "Bakanlar Kurulu Kararı" sonrası kamulaştırma işlemlerinin Kamulaştırma Kanununun 27. Maddesi çerçevesinde "Acele Kamulaştırma" şeklinde yürütülmesi Yönetim Kurulumuz ‘un 17.10.2024 Tarih ve 27/113 sayılı kararı ile kararlaştırılmış olup, Yönetim Kurulumuzca alınan "Kamu Yararı Kararı" Bakanlığımızın 28.10.2024 tarih ve 2257096 sayılı kararı ile onaylanmış, 23.01.2025 tarih ve 9451 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla da Acele Kamulaştırılmasına karar verilmiş ve bu karar 24.01.2025 tarih ve 32792 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Maliki/hissedarı olduğunuz taşınmazdan kamulaştırılan kısma ait bilgiler aşağıda gösterilmiştir. Söz konusu taşınmazdan kamulaştırılan kısmı için, 2942 sayılı kanunun 8. Maddesi gereğince, Kuruluşumuzca tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden pazarlık usulüyle anlaşma yoluna gidilecektir.

Anlaşmaya varılması halinde, Kuruluşumuz uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak ve anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına satışı için tapuda rızaen ferağ verilmesi halinde, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

Anlaşmaya varılamaması veya Kuruluşumuzla irtibata geçilmemesi halinde, Kuruluşumuzca ilgili Asliye Hukuk Mahkemesine 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince Bedel Tespiti ve Tescil Davası açılacaktır. Bu nedenle aşağıdaki taşınmaz listesinin malikler bölümünde adınızın bulunması halinde 17.09.2026 tarihinde bedel konusunu görüşmek üzere TCDD 2. Bölge Müdürlüğü, Emlak Servis Müdürlüğü'ne ait 0312 309 05 15-8168 telefon numarasından bilgi alınması ve sonucunda Behiçbey Mevkii Yenimahalle/Ankara adresinde bulunan TCDD 2.Bölge Müdürlüğü Binasına  gelerek uzlaşma komisyonumuza bizzat veya vekil tayin edeceğiniz kişinin noter onaylı vekaletname ile müracaatı rica olunur.

ÇORUM İLİ, SUNGURLU İLÇESİ, ARİFEGAZİLİ-YENİ MAHALLESİ

ADA PARSEL KAMULAŞTIRILAN
ALAN (m²)		 BABA ADI ADI SOYADI
223 63 1095,31 AHMET CEMALİ KODAZ
AHMET MEVLÜDE GEDİK
224 57 7439,44 BEKİR ÖMER ÖZKUL
BEKİR ÖMER ÖZKUL
245 19 2791,49 ÇELEBİ ABDULLAH KARATÜM
MUSTAFA ABDULLAH ÖKMEN
MUSTAFA ABDULLAH ÖKMEN
HALİL İBRAHİM AFİFE ÇULAMOĞLU
MUHİDDİN AFİFE ULUTAŞ
MEHMET AHMET KÖYLÜ
ŞEVKET ARAP KARATÜM
MUHİDDİN ARİFE ÇELİKTAŞ
245 19 2791,49 HALİL İBRAHİM ARZU MERİÇ
MEHMET ASİYE ÖKMEN
MEHMET ASİYE ÖKMEN
KEMAL AYNUR SAFCIOĞLU
HÜSEYİN AYŞE CUMAZİYE AKYÜZ
MUSTAFA AYŞE ÇIRÇIR
OSMAN BEKİR KARATÜM
OSMAN BEKİR ÜNAL
HALİL İBRAHİM CANAN ILIKKAN
OSMAN CEMANUR ÇULAMOĞLU
CEYLANİ CİHAN ÜNAL
HASAN DOĞAN ÖNLÜEL
HASAN DÖNDÜ YILDIRIM
İSA DÖNE YADİGAR
OSMAN DURAN ÜNAL
HALİL İBRAHİM DURMUŞ YALDIRAN
İBRAHİM ELMAS YADİGAR
İHSAN EMİNE KAYAALP
ÇELEBİ EMİNE KIRÇİÇEK
MEHMET EMRE YALDIRAN
İSMAİL ETHEM KÖYLÜ
ÇELEBİ FATMA ONAÇ
OSMAN FATMA UZAN
ŞAHİN FEHMİ YADİGAR
NAİL FİDAN ATALAY
HÜSEYİN FİLİZ ÇIPLAK
HALİL FİRDEVS OTAY
MUSA GÜLLÜ KATAR
OSMAN GÜLLÜ KIRÇİÇEK
ŞAHİN GÜLLÜ SOYSALBAŞ
ÇELEBİ GÜLÜZAR GÜLBAŞ
NAİL HALİL İBRAHİM KÖYLÜ
MEHMET ALİ HALİL İBRAHİM YALDIRAN
MEHMET HALİME ÖZYOL
MEHMET HALİME ÖZYOL
MUSTAFA HALİT YADİGAR
MUHİDDİN HASAN HÜSEYİN KÖMÜŞCÜOĞLU
MUSTAFA HASAN YADİGAR
MUHİDDİN HATİCE AKKUŞ
HALİL HAYDAR YADİGAR
ÇELEBİ HÜSEYİN KARATÜM
MUHİDDİN İBRAHİM GÜMÜŞCÜ
245 19 2791,49 HASAN İBRAHİM ÖNLÜEL
HALİL İKBAL KARADERİLİ
MUSTAFA İLYAS YADİGAR
MEHMET İSMAİL KÖYLÜ
İBRAHİM İSMAİL ÖKMEN
NAİL KAMİL KÖYLÜ
KEMAL KEVSER AKSAKAL
İSMAİL MEDİNE KÖYLÜ
İSMAİL MEHMET KÖYLÜ
MEHMET MERVE KURNAZ
MEHMET MİYASE ŞAHİN
HÜSEYİN MURADİYE KESKİN
HÜSEYİN MURAT KOÇAK
MEHMET MURAT YALDIRAN
HALİL İBRAHİM MUSTAFA YALDIRAN
HALİL MUZAFFER KÖYLÜ
NAİL NURAN SÖKMEN
NECİP NURİYE KÖYLÜ
CEYLANİ OĞUZHAN ÜNAL
ÇELEBİ OSMAN KARATÜM
ÇELEBİ RABİA KIRÇİÇEK
ŞAHİN RAMAZAN YADİGAR
HAKKI SATI KÖYLÜ
MEHMET SEBİHA ÇALIŞ
MEHMET SEBİHA ÇALIŞ
ŞAHİN SEFA YADİGAR
ŞAHİN SERVET YADİGAR
ÇELEBİ SEVGİ YADİGAR
ŞEVKET SEYİT ALİ KARATÜM
HASAN SİNEM ULUTAŞ
ÇELEBİ SONGÜL KAYALI
KEMAL SONGÜL ÜNAL
MUSA SULTAN KÖYLÜ
MUHİDDİN SÜHEYBE DİNCELİR
BEKİR SÜLEYMAN YADİGAR
HÜSEYİN TUBA ERSOY
MEHMET TUĞBA AKBEY
ŞAHİN ÜMMÜGÜLSÜM MAVİ
KEMAL YASEMİN YAZ
MEHMET YUSUF KÖYLÜ


ÇORUM İLİ, SUNGURLU İLÇESİ, ARİFEGAZİLİ-ŞAHLI MAHALLESİ

192 391 2578,81 İSMAİL MEHMET UZAN

#ilangovtr

Basın No: ILN02549409