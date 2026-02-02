T.C.DARGEÇİT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA) BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2023/78 Esas

İLANEN TEBLİGAT

1-Davanın KABULÜNE,

A) Mardinİli Dargeçit İlçesi ******* MahallesiCilt No:*2, Hane No:1**, BSN:*8'te nüfusa kayıtlı Ömer ve Meryem'den olma 20.11.1976 Midyat doğumlu, 1357***559** TC Kimlik Numaralı davacı (erkek) EMİN KAPLAN ile; Suriye Arap Cumhuriyeti Vatandaşı 99**47***52 Vatandaş Kimlik Numaralı Rehab Mostafa'nın (kadın) Türk medeni Kanunu'nun madde 166/1 hükmü uyarınca BOŞANMALARINA,

B) Davacının velayet talebinin KABULÜ ile;

Müşterek çocuklar Meryem Gül Kaplan, Beyza Gül Kaplan ve Ömer Kaplan'ın velayetlerinin babaya verilmesine,

-Müşterek çocukların 18 yaşına kadar her ayın ilk haftası Cumartesi günü saat 10:00 Pazar günü 18:00'a kadar, dini bayramların 2. Günü sabah saat 10:00'dan 3.günü 18:00'a kadar babanın bulunduğu yerde anneyle çocuk arasında şahsi ilişki kurulması amacıyla çocuğun anneye verilmesine,

C) Davacının iştirak nafakası talebinin KABULÜ ile;

Müşterek çocuklar Meryem Gül Kaplan, Beyza Gül Kaplan ve Ömer Kaplan için ayrı ayrı aylık 3.000,00'er TL' nin toplam da 9.000,00 TL iştirak nafakasının davalı anneden alınarak davacı babaya verilmesine, her yeni yılda nafakanın TEFE-TÜFE oranında arttırılmasına,

D)Davacının maddi ve manevi tazminat talebinin KABULÜ ile ;

200.000,00 TL maddi 200.000,00 TL manevi tazminatın davalı kadından alınarak davacı erkeğe VERİLMESİNE,

E-Dosyanın Adli Yardım talepli olması, davacının dava masrafını karşılayacak durumda olmaması sebebi ile dosyaya yapılan 9 tebligat masrafı1.890 TL, ilanen tebligat ücretleri masrafları 30.204,00 TL, ve başvurma harcı 179,90 TL ve peşin harcı 179,90 TL olmak üzere toplam 32.453,80TL'lik yargılama giderlerinin davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

Dair, davacının yüzüne karşı davalı tarafın yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemelerine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR.

