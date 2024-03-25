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Resmi İlanlar T.C.ÇARŞAMBA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C.ÇARŞAMBA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-03-25 00:00:00 -

T.C.ÇARŞAMBA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2020/151

İLAN METNİ

SANIK : EYÜP KERİM GENÇ Osman ve Hanife'den olma 1989 D.lu

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığının 12/06/2018 tarih vev 2018/767 sayılı iddianamesi ile Nuri AKÇA ve Tolgahan EROĞLU arasında kasten yaralama iddiası ile kamu davası açılmıştır.

Mahkememizce yapılan yargılama neticesinde sanık Eyüp Kerim GENÇ'e 7 ay 15 gün hapis cezası verilmiştir.

İlgilinin belirtmiş olduğu tüm adreslerine yapılan tebligatlar iade edildiğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02007328