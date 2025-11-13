T.C.BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2022/28410 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/28410 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, YAKUPLU Mahalle/Köy, 746 Ada, 23 Parsel, A/ZEMİN/-/63 Nolu Bağımsız Bölüm, . Değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu A Blok parselin kuzey batı cephesinde yer almaktadır. Blok bodrum, zemin, 10 normal kat olmak üzere toplam 12 kattan oluşacak şekilde inşa edilmiştir. Binada 2 adet asansör, 1 adet acil durum asansörü, 1 adet yangın merdiveni planlanmıştır. Asansör imalatları henüz başlamamıştır. Blok girişi zemin kat seviyesinden bloğun güney doğu cephesinden planlanmış olup henüz inşa edilmemiştir. Blok dış cephesi ısı yalıtım malzemesi üzeri akrilik boyalıdır. Kat holleri ve merdivenleri beton, duvarları tuğladır. Blok giriş kapısı, dükkanların dış cephe imalatları henüz yapılmamıştır. Bina kat holü ve merdivenlerin mermer imalatları, korkuluk imalatları, elektrik kablo ve aksesuar imalatları, henüz yapılmamıştır. Binada 2021 yılı itibari inşaat faaliyetleri başlamış olup henüz tamamlanmamıştır. Belediyeden temin edilen kat mülkiyetine esas onaylı mimari projesinde yapılan incelemede taşınmaz zemin katta ve blok girişine göre arka orta cephede yer aldığı, plan itibariyle dükkan ve wc olarak planlandığı tespit edilmiştir. Yerinde yapılan kontrollerde taşınmaza cepheli projelendirilmiş bina ortak alanının yaklaşık 65,92m2 lik kısmının kullanım alanına dahil edildiği tespit edilmiştir. Taşınmaz içerisinde zeminler beton, duvarlar tuğladır. Sıhhi tesisat imalatları tamamlanmıştır. Elektrik boru-ferş imalatları yapılmış kablo tesisatı henüz tamamlanmamıştır. Taşınmazın giriş ve iç hacim kapı kasa ve kanat imalatları, duvar sıva ve boya imalatları, elektrik kablo tesisatı ve ekipman imalatları, ıslak hacim zemin ve duvar imalatları henüz tamamlanmamıştır. Mevcut imalatlara göre taşınmazın tamamlanma oranı %54 seviyesinde olduğu hesaplanmıştır. Onaylı mimari projesine göre daire, kapak hesabında brüt 27,84m² alan, net 24,64m² süpürülebilir alana sahip iken yapılan proje hilafları sonrasında brüt 102,33m² alan, net 90,56m² kullanım alanına sahiptir. Ayrıca taşınmazın kullanımı için bodrum katta yaklaşık 9m2lik depo eklentisi projelendirilmiştir. Taşınmazın inşaat faaliyetleri tamamlanmamış olup henüz kullanılmamaktadır.

Adresi : Yakuplu Mahallesi, Hürriyet Bulvarı, 93.Sokak, Hayat Park Sitesi, A Blok., No:3/3, D:63 Beylikdüzü /İstanbul Beylikdüzü/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 8.687,43 m2

Arsa Payı : 36779/3861080

İmar Durumu : Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan 17.09.2025 tarihli imar durum bilgisine göre; Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi, 746 ada 23 parselin, yürürlükteki 21.01.2007 tasdik tarihli ve 1/1.000 ölçekli Beylikdüzü Uygulama İmar Planı kapsamında, KAKS:1.00, ayrık nizam on kat yapılaşma şartlarında Ticaret+Konut Alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 4.131.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: "256 M² lik kısmında Botaş Lehine İrtifak Hakkı vardır." "Tamamında Kat karşılığında inşaat hakkı vardır" şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 11:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 11:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 11:35

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 11:35

10/11/2025

