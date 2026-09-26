T.C.BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/14830 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/14830 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, GÜRPINAR-YENİ Mahalle/Köy, TEPEBAĞLAR Mevkii, 1244 Ada, 4 Parsel, D2/4.NORMAL/-23 Nolu Bağımsız Bölüm satılacaktır. SATIŞA KONU TAŞINMAZ; Büyükçekmece Tapu Müdürlüğünün 10/07/2026 tarihli tapu kaydına göre; İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Gürpınar-Yeni Mahallesinde kain, 1244 ada, 4 nolu parsel sayılı, 8.003,45 m2 yüzölçümlü, ?Beş Adet Betonarme Mesken, Ofis? vasfı ile kat mülkiyeti tesisli, D-2 Blok binanın, 42/7200 arsa paylı, 4. Normal katta, (23) nolu Çatı Piyesli Dubleks Daire? nin tamamı M..... Y.... adına kayıtlı olup kaydında; Türkiye Halk Bankası A.Ş. lehine 1. dereceden ipotek, dosyanın takip şerhinin yanı sıra 7 adet haciz şerhi kayıtları bulunmaktadır. Tapu kaydı ve ekli çapı mahalline tatbik edildi, çapının zeminine uygun olduğu tespit edilen parselin, kaydında belirtilen tüm sahası : 8.003,45 m2 dir. İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Pınartepe Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, No: 15/10, Ayazma Evlerinde kain, 1244 ada, 4 nolu parselde kayıtlı, D-2 Blok binanın, 4. Normal katta, 42/7200 arsa payına tefrikli, (23) nolu Çatı Piyesli Dubleks Daire? nin tamamıdır. Ana Gayrimenkul: Söz konusu parsel üzerindeki bloklar Ayazma Evleri Sitesi olarak adlandırılmıştır. Taşınmaz konum olarak, Zübeyde Hanım Caddesine cepheli olarak yer almaktadır. Taşınmaz, D-100 Karayolu ve Metrobüse 3,3 km ve sahile 1,5 km mesafede bulunmaktadır. Yakın çevresinde Hazreti Osman Cami, Pınartepe İlk ve Ortaokulu, benzer nitelikte siteler ve boş parseller bulunmaktadır. Site güvenlik girişli olup site içerisinde, açık ve kapalı otoparkı bulunmaktadır. Toplu taşıma araçları ile ulaşım yapılabilmektedir. Konu taşınmazın bulunduğu Blok; 2 Bodrum + Zemin+ 4 Normal + Çatı katlı olarak, betonarme karkas sistemde inşa edilmiştir. Blok takribi 10 yıllıktır. Binaya ait 17.03.2008 tarihli ilk ?Yapı Ruhsatı? düzenlenmiştir. Lüks veya 1.sınıf değil 3. Sınıf B grubundadır. Taşınmaz, İstanbul İli, 1?inci derece deprem bölgesinde kalmaktadır. (23) nolu Çatı Piyesli Dubleks Daire:D-2 blok binanın 4. normal kat + çatı katında ve güney doğu cephesinde yer almaktadır. Bina bodrum kat girişlidir. Mal sahibi tarafından kullanıldığı öğrenilmiştir. Ara merdiven bulunup çatı piyesine bina sahanlığından ayrı bir giriş de verilmiştir. 4. normal katı;119,00 m2 brüt alanlı olup 3 adet oda, salon, mutfak, banyo, antre, hol ve 2 balkon Çatı katı:98,00 m2 brüt alanlı olup, 2 oda, salon, açık mutfak, banyo, antre, hol ve teras hacimlerinden oluşmaktadır. Malzeme özelliği olarak; Salon ve odaların yer döşemesi laminat parke, duvarlar saten boyalıdır. Mutfak dolapları laminattır. Banyolarda vitrifiye malzemeleri mevcuttur. Dış kapı çeliktir. Pencereler PVC doğramadır. Daire ısıtma amaçlı olarak kombi sistem petekli kalorifer tesisatı kullanılmaktadır. Mutfak balkonu cam sistemi ile kapatılmıştır. Teras tamamen kapatılmış haldedir. Daire halen kullanılmakta olup malzemelerinin tam olduğu ve standart malzeme özeliklerinde olduğu öğrenilmiştir. Çatı Piyesli Dubleks Dairenin Brüt alanı: 217,00 m2 ,Net alanı: 185,45 m2 dir.

Adresi : Pınartepe Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, No: 15/10 Ayazma Evleri D-2 Blok Kat:4 Daire:23 Büyükçekmece/İstanbul Büyükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 8.003,45 m2

Arsa Payı : 42/7200

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısına göre; İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, Pınartepe Mahallesi, 1244 ada, 4 nolu parsel, 24.02.2025 onay tarihli ve 1/5000 ölçekli Pınartepe Nazım İmar Planında 250 kişi/ha konut alanında kalmaktadır. Taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilmiş olup askı ilanı için idaremize gönderilmesi beklenmektedir.

Kıymeti : 8.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Haciz ve ipotek şerhleri bulunmaktadır.

19/08/2026-32459 yevmiye tarihli ihtiyati tedbir :

Büyükçekmece 3. Aile Mahkemesi nin 19/08/2026 tarih 2026/644 esas sayılı mahkeme müzekkeresi sayılı yazıları ile .

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 14:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 14:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 14:22

24/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02556586