T.C.BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/4671 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/4671 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; tapunun Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi, Çukurbostan mevkii, 1507 ada 1 parsel, A Blok, 2.normal kat (25) bağımsız bölüm numaralı Mesken nitelikli taşınmaz olarak kayıtlı olduğu, Parsel üzerinde A ve B olmak üzere iki adet blok bulunmaktadır. Proje genelinde kapalı otopark, sauna, hamam, fitnes salonu, çocuk oyun alanları, açık yüzme havuzu bulunmaktadır. Binanın dış cephesi ısı yalıtım malzemesi üzeri akrilik boyalı, koridor ve merdiven zeminleri mermer, duvarları plastik boyalı girişi alüminyum profil kapıdır. Binada 2 adet asansör ve yangın merdiveni bulunmaktadır. Bina, 2010-2013 yılları arası inşa edilmiştir. Taşınmaz plan itibariyle (2+1 tipinde); salon, mutfak nişi, iki adet yatak odası, ebeveyn banyo, giyinme odası, banyo-wc, giriş holu ve koridor olarak planlandığı tespit edilmiştir. Taşınmazın giriş kapısı çelik kapı, iç kapılar amerikan kapı, zeminler laminant parke, ıslak alanlar seramik, mutfak tezgahı granit, dolaplar lake, lavabo, banyo vitrifiye mevcut, tavanlar kartonpiyer, pencereler pvcdir. Isınma kombi sistem ile sağlanmaktadır. Onaylı mimari projesi üzerinden yapılan hesaplamada bağımsız bölümün yaklaşık brüt 99,15 m², net 87,74 m² kullanım alanına sahip olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Bulvarı Life City Suites, A Blok No:53A D:25 Beylikdüzü/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 6.831,21 m2

Arsa Payı : 65/13662

İmar Durumu :İnşaat tarzı Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan 17.05.2026 tarihli imar durum bilgisine göre; Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesi, 1507 ada 1 parselin, yürürlükteki 16.02.2021 tasdik tarihli ve 1/1.000 ölçekli Gürpınar 3.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında, kısmen Park Alanı, kısmen KAKS:2.00, ayrık nizam, Hmax:24.50 yapılaşma şartlarında Konut+Ticaret Alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: "1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır" şeklinde Bedaş A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından konulmuş şerh vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 14:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2026 - 14:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2026 - 14:05

18/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02552640