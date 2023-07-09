T.C.BÜYÜKÇEKMECE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2022/723

Karar No : 2023/241

İLAN VARAKASI



SANIK :MOHAMMAD QAID, Saleh ve Bdoor oğlu 01/01/1999 Yemen doğumlu ve Muş, Korkut, Altınova nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ ve YERİ : 02/12/2021 - İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ : 28/03/2023



Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan sanık hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda mahkememizin 28/03/2023 tarih 2022/723 Esas 2023/241 Karar sayılı hükmü ile sanık MOHAMMAD QAID hakkında "Basit Yaralama (TCK.nun 86/2 mad.)" suçundan TCK 62/1, CMK.251/3 52/2, 52/4, 5271 Sayılı CMK.'nın 231/5 maddelerinde HAGB kararı verildiği, yokluğunda verilen karar sonrasında tüm aramalara rağmen ikametgah adresinin tespit edelemediğinden 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 234/12. ve 267. Maddeleri gereğince takip edilen 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmesi koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ya da en yakın nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile gönderilecek dilekçe ile Mahkememiz nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere; itiraz halinde duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı, itiraz üzerine duruşma açıldığı takdirde taraflar duruşmaya iştirak etmeseler bile yoklukta karar verilebileceği, duruşmadan önce itirazdan vazgeçilmesi halinde karara itiraz edilmemiş sayılacağı, itiraz üzerine duruşma yapılması halinde Mahkememizin önceki hükümle bağlı olmaksızın yeni bir hüküm kurabileceği, itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapılması halinde sanık hakkında CMK'nın 251/3.Maddesi gereğince yapılan ceza indiriminin korunacağına dair dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde karar verildi.

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Basın No: ILN01857018