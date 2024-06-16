T.C.BÜYÜKÇEKMECE 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C.BÜYÜKÇEKMECE 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:55*
2024/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Beylikdüzü İlçe, GÜRPINAR Mahalle/Köy, 1424 Ada, 6 Parsel, Satışa konu taşınmaz Hisar cad No:7 posta adresinde yer almakta ve halihazırda boş arsa vasfında olup, üzerinde yapı bulunmamaktadır.
Adresi : Hisar Cad No: 7Beylikdüzü/ İSTANBUL
Yüzölçümü : 4.982,58 m2
İmar Durumu :09/06/2011 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Gürpınar 1.Etap Uygulama İmar Planlarında, Park alanı ve kısmen imar yolu olarak planlanmıştır.
Kıymeti : 47.334.510,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 10:20
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2024 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2024 - 10:20
14/06/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Basın No: ILN02050049