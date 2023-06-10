T.C.BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2020/1214 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/1214 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZ:



Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; tapunun Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 1721 ada 11 parselde kayıtlı zemin kat (1) bağımsız bölüm no.lu 'depolu dükkan' nitelikli taşınmazı olarak kayıtlı olup, adres olarak; Esenyurt Turgut Özal Mahallesi, Tonguç Baba Caddesi No: 22A adresinde yer almaktadır. Yerinde ve Belediye'den temin edilen kat mülkiyetine esas onaylı mimari projesinde yapılan incelemede depolu dükkanın, konu (2) no.lu depolu dükkanla birleştirilerek tek dükkan olarak kullanıldığı, girişin sağlandığı zemin katın net 32,40 m2 ve içerden irtibatlı bodrum katın net 50,57 m2 olmak üzere toplam net 82,97 m2 kullanım alanına sahip olduğu tespit edilmiştir. Giriş kapısı ve vitrinleri aluminyum doğrama camlı, zeminler seramik fayanstır. Perdeci olarak kiradadır. Binadan bağımsız olarak girişe sahip dükkan, Cadde'den düz ayak giriş imkanına sahiptir. Dükkanları ve depolarını ayıran 9,50 m uzunluğundaki duvar iptal edilmiş olup, bağımsız bölümler ekonomik bütünlük arz etmediklerinden, taşınmazların ayrı ayrı satışı uygundur. Aradaki ayırıcı duvarın inşası için toplam 10.000 TL masraf ve 3 iş günü zaman harcanacağı hesaplanmıştır. Bina, 2014 yılında inşa edilmiştir.



Adresi : Turgut Özal Mahallesi, Tonguç Baba Caddesi No: 22A, 1 Nolu Dükkan Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 149,56 m2

Arsa Payı : 52/200

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Esenyurt Tem Güneyi 4. Etap Uygulama İmar Planında kısmen bitişik nizam 5 kat konut alanı, kısmen ticaret konut alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 2.830.000,00 TL

KDV Oranı : %18



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2023 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2023 - 11:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2023 - 11:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2023 - 11:25

2 NO'LU TAŞINMAZ:



Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; tapunun Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi, 1721 ada 11 parselde kayıtlı zemin kat (2) bağımsız bölüm no.lu 'depolu dükkan' nitelikli taşınmazı olarak kayıtlı olup, adres olarak; Esenyurt Turgut Özal Mahallesi, Tonguç Baba Caddesi No: 22B adresinde yer almaktadır. Yerinde ve Belediye'den temin edilen kat mülkiyetine esas onaylı mimari projesinde yapılan incelemede depolu dükkanın, konu (1) no.lu depolu dükkanla birleştirilerek tek dükkan olarak kullanıldığı, girişin sağlandığı zemin katın net 32,00 m2 ve içerden irtibatlı bodrum katın net 38,00 m2 olmak üzere toplam net 70,00 m2 kullanım alanına sahip olduğu tespit edilmiştir. Giriş kapısı ve vitrinleri aluminyum doğrama camlı, zeminler seramik fayanstır. Perdeci olarak kiradadır. Binadan bağımsız olarak girişe sahip dükkan, Cadde'den düz ayak giriş imkanına sahiptir. Dükkanları ve depolarını ayıran 9,50 m uzunluğundaki duvar iptal edilmiş olup, bağımsız bölümler ekonomik bütünlük arz etmediklerinden, taşınmazların ayrı ayrı satışı uygundur. Aradaki ayırıcı duvarın inşası için toplam 10.000 TL masraf ve 3 iş günü zaman harcanacağı hesaplanmıştır. Bina, 2014 yılında inşa edilmiştir.



Adresi : Turgut Özal Mahallesi, Tonguç Baba Caddesi No: 22B, 2 Nolu Dükkan Esenyurt / İSTANBUL

Yüzölçümü : 149,56 m2

Arsa Payı : 52/200

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Esenyurt Tem Güneyi 4. Etap Uygulama İmar Planında kısmen bitişik nizam 5 kat konut alanı, kısmen ticaret konut alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 2.570.000,00 TL

KDV Oranı : %18



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2023 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2023 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2023 - 15:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/08/2023 - 15:00

07/06/2023



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN01844003