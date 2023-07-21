T.C.BÜYÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N V A R A K A S I





Esas No : 2021/996

Karar No :2023/897

Karar Tarihi : 06/06/2023

Mahkememizin yukarıda tarih ve sayıları yazılı kararı ile Fesih ve Makbule oğlu 1995 doğumlu sanık Zülkif EKMEN hakkında 6136 Sayılı Yasanın 13/1 md. uyarınca sonuç olarak 10 ay hapis ve 500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, verilen cezanın CMK 'nun 231/5 md uyarınca"Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına" , "sanığın 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına" emanete alınan suç eşyası tabanca ve fişeklerin müsaderesine, karar kesinleşinceye kadar yapılacak yargılama giderlerinin sanıktan alınmasına dair sanığın yokluğunda verilen kararın, dosyada mevcut bildirdiği adreste tebligat yapılamadığı, başka adresi tespit edilemediği gibi mernis adresi de bulunmayan ve dolaysıyla adresi meçhul sayılan sanığa işbu kararın Tebligat Kanunun 28. maddesi uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiş işbu ilan varakasının gazete de ilan edildiği tarihten itibaren 10 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden sonara ki 7 gün içerisinde verilecek bir dilekçe ile Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01863845