T.C.BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO:2023/553

KARAR NO:2024/393

İLAN VARAKASI

SANIK : MAKSAT PIRNEPESOV, Bayramgeldi ve Arazgül oğlu, 1988 TÜRKMENİSTAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı.

SUÇ : Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme

SUÇ TARİHİ : 30/09/2022

SUÇ YERİ : İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE

KARAR TARİHİ : 14/02/2024

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

1-Sanık Maksat PIRNEPESOV'un müştekiye karşı bina içinde muhafaza altına alınmış olaneşya hakkında hırsızlık suçunu işlediğinin sabit olması nedeniyle, eylemine uyan TCK'nun 142/2-h maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suç sebepleri ve saikleri, suç konusunun önemi, suçun işlendiği yer, sanığın güttüğü amaç, kastının yoğunluğu gözönüne alınarak takdiren 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kalmış olması sebebiyle 5237 sayılı TCK'nın 35. maddesi gereğince cezasında 1/2 oranında indirim yapılarak 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri gözönüne alınarak TCK'nun 62. maddesi uyarınca cezasının takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında şartları oluşmadığından başkaca artırım ve indirim maddelerinin uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA,

Hapis cezasına mahkumiyetin yasal sonucu olarak Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140-2015/85 sayılı iptal kararı ve 15/04/2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesi ile yapılan değişik de gözetilerek sanık hakkında TCK'nun 53/1-2-3 maddesinin uygulanmasına,

Sanığa verilen cezanın miktarı itibariyle yasal olarak mümkün olmadığından hakkında TCK 50, 51 CMK 231 maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına

TCK.nun 63. maddesi gereğince, hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran tutuklama ve gözaltına alma gibi bütün haller nedeniyle geçirilmiş sürelerin, sanık hakkında hükmolunan cezadan MAHSUP edilmesine,

2-Sanık Maksat PIRNEPESOV'un müştekiye karşı Konut Dokunulmazlığını İhlal suçunu işlediğinin sabit olması nedeniyle, eylemine uyan TCK'nun 116/1 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suç sebepleri ve saikleri, suç konusunun önem ve değeri, suçun işlendiği yer, sanığın güttüğü amaç ve saik, kastının yoğunluğu, gözönüne alınaraktakdiren sanığın 6 AY HAPİS CEZASI İLECEZALANDIRILMASINA,

Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri gözönüne alınarak TCK'nun 62. maddesi uyarınca cezasının takdiren 1/6 oranında indirilerek sanığın takdiren 5 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında şartları oluşmadığından başkaca artırım ve indirim maddelerinin uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA,

Hapis cezasına mahkumiyetin yasal sonucu olarak Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140-2015/85 sayılı iptal kararı ve 15/04/2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanun'un 10. maddesi ile yapılan değişik de gözetilerek sanık hakkında TCK'nun 53/1-2-3 maddesinin uygulanmasına,

Sanığın sabıkasız olması ve sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları değerlendirildiğinde hakkında verilen ceza açıklanmadığı takdirde yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizce olumlu kanaat edinilmiş olduğundan CMK'nun 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

CMK 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, denetim süresi boyunca sanığa herhangi bir yükümlülük yüklenmesine yer olmadığına

Denetim süresi içerisinde dava zaman aşımının duracağının sanığa ihtarına (ihtar edilemedi),

Sanığa CMK'nun 231/10 maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemediği taktirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesi kararı verileceğinin ihtarına (ihtar edilemedi),

Sanığa CMK'nun 231/11 maddesi gereğince denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde mahkemece hükmün açıklanacağı hususununun ihtarına (ihtar edilemedi),

Yargılama aşamasında yapılan 1 tebligat gideri 58,00 TL yargılama giderinin sanıktan tahsil edilerek hazineye gelir kaydına,

5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 16'ıncı maddesi gereğince sanıklarlailgili olarak verilen kararın bir suretinin karar kesinleştikten sonra soruşturmada görev alan kolluk birimine bildirilmesine,

Dair, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren YEDİ GÜN içinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi yargı sınırları dışında bulunuyor ise mahkememize ulaştırılmak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunularak, taraf cezaevinde bulunuyor ise mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememizce verilen mahkumiyet kararına karşı İstinaf Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Yasa yoluna müracaat edilebileceği, HAGB kararına karşı aynı süreler

içerisinde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yoluna müracaat edilebileceği,bu şekilde süresi içerisinde istinaf ve itiraz yasa yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 20/02/2024

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Basın No: ILN01989609