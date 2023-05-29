T.C.BURSA 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .78006439-2018/464-Ceza Dava Dosyası

İL AN

Ali ve Salice kızı, 01/05/1988 doğumlu, (TC.No: 11*******70) sanık GÜLTEN KICIT hakkında Dernekler Kanunununa Muhalefet suçundan Bursa 16.Asliye Ceza Mahkemesinin 18/01/2023 tarih ve 2018/464 esas, 2023/44 karar sayılı kararı ile neticeten 10 Ay Hapis ve 820,00 TL. Adli Para Cezasının 5271 Sayılı CMK'nın 231/5 maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı tüm aramalara rağmen kendisinin ya da konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 7 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.Sanığın kararı tebliğ tarihinden başlayarak 7 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine tutanağa bağlanmak şartıyla bulunulacak beyan ile, tutukluluk veya hükümlülük halinin olması durumunda ise ayrıca bulunan Ceza İnfaz Kurumu Müdürüne tutanağa bağlanmak şartıyla bulunabilecek beyan ile, 5271 sayılı CMK-231/12 maddesi gereğince, İtiraz Yasa Yolu Açık Olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01836850