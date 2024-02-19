T.C.BOZÜYÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/38 - 2024/40 ve 2024/42

KAMULAŞTIRMA İLANI

TEİAŞ Genel Müdürlüğü ile Çekim Enerji Yatırım Üretim ve Tic. A.Ş. arasında imzalanan 21/10/2019 tarihli bağlantı anlaşması kapsamında TEİAŞ Genel Müdürlüğü adına tesis edilen 154 Kv.Seyitömer TM-Bozüyük TM Brş.N.-Bozüyük RES TM. Enerji İletim Hattı güzergahına isabet eden taşınmazların kamulaştırılmasına dair Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca alınan 25/03/2020 gün ve 7-138 sayılı Kamu Yararı Kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 05/06/2020 gün ve 13732 sayılı kararı ile onaylanarak kesinleştiği, aşağıda dosya numarası ve dava konusu taşınmaz bilgileri yazılı bulunan dava konusu taşınmazların davalı maliklere Kamulaştırma Kanunu ilgili hükümleri çerçevesinde pazarlığa çağrı bildirimi gönderilerek satın alma yolu denendiği fakat sonuç alınamadığından mahkememizde yukarıda esas numarası ile belirtilen dava dosyasında kamulaştırma bedelinin tespiti ile irtifak/mülkiyet tescili istemli dava açıldığı Kamulaştırma Kanununun 10/4.maddesi gereğince İLAN OLUNUR. 29/01/2024

DOSYA NO: DAVA KONUSU TAŞINMAZ BİLGİLERİ

1-2024/38 Esas Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Bozalan Köyü, Hızarbaşı Mevkii, 103 Ada, 69 Parsel ,Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Bozalan Köyü, Değirmen Karşısı Mevkii, 104 Ada, 20 Parsel

Davalı: ALAATTİN MIZRAK-31*******72

2- 2024/40 Esas Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Bozalan Köyü, Hızarbaşı Mevkii,103 Ada 87 Parsel

Davalı: Mehmet Emin KARASU-16*******42

3-2024/42 Esas Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Bozalan Köyü, Değirmen Karşısı Mevkii, 103 Ada, 85 Parsel , Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Bozalan Köyü, Hızarbaşı Mevkii, 103 Ada, 88 Parsel

Davalılar :Şükran POYRAZ 15*******66, Fatma KIRICI 53*********66, Hatice TAŞ 29*******82

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Basın No: ILN01986918