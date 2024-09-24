T.C.BOR 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
T.C.BOR 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
KARAR NO : 2024/84 Karar
SANIK : Gökhan TEMİZER, TC Kimlik No:17002011798
SUÇ TARİHİ / SAATİ : 2008, 23/03/2008,
SUÇ YERİ : Ankara/Merkez, Niğde/Bor,
KARAR TARİHİ : 01/02/2024
TEBLİĞ KONUSU:01/02/2024 tarihli Gerekçeli Kararın Tebliği
Her ne kadar sanık Gökhan TEMİZER hakkında Kilitlemek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık, Kamu Malına Zarar Verme, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından ayrı ayrı 2 yıl13 ay 15 gün hapis, 5 ay hapis, 1 Yıl 8 Ay Hapis, 1 Yıl 16 Ay 3 Gün Hapis, 10 Ay Hapis, 1 Yıl 8 Ay Hapis, 1 Yıl 16 Ay 3 Gün Hapis, 10 Ay Hapis, 1 Yıl 8 Ay Hapis, 2 Yıl 4 Ay 3 Gün Hapis, 10 Ay Hapis, 1 Yıl 8 Ay Hapis, 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası İle CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş olup tüm aramalara rağmen sanık Gökhan TEMİZER bulunamamış yokluğunda verilen mahkememizin 2017/601 esas, 2024/84 karar sayılı gerekçeli karar örneği tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29. Maddeleri ve Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48,49 ve 50 maddeleri gereğince gerekçeli kararın İLANEN TEBLİĞİNE,
Gerekçeli Kararın ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.10/09/2024
#ilangovtr
Basın No: ILN02092446