T.C.BODRUM 3 SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/15 Tereke

16/10/2023

Konu : Basın İlan

İLAN

Davacı , CÜNEYT NURİ PAMUKÇU ile arasında mahkememizde görülmekte olan Tereke (Tespit İstemli) davası nedeniyle;

İStanbul İli, Kadıköy İlçesi, Caferağa Mah/Köyü, Cilt No:4 Hane No:2994 BSN:3 'de nüfusa kayıtlı, Ziyaettin ve Hatice Nimeti' den olma, 47209324056 TC Kimlik Numaralı müteveffa ÜLKÜ İZMİRLİGİL, 22/04/2023 tarihinde vefat etmiş olup,

Müteveffa ÜLKÜ İZMİRLİGİL ile ilgili olarak alacak ve borçları olan ilgililerin alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde varsa alacak ve borçlarını mahkememizin dosyasına kaydettirmeleri aksi halde iflasa müteallik muamelelerin tatbikine devam edileceği, masrafı peşin verilmediği takdirde iflasın kapatılacağı hususu ilgililere ilan olunur.

İLGİLİ KİŞİ : ÜLKÜ İZMİRLİGİL - 47209324056

#ilangovtr

Basın No: ILN02006876